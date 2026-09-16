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Venezuela: İngiltere ile diplomatik ilişkileri geliştirme kararı aldık

Venezuela: İngiltere ile diplomatik ilişkileri geliştirme kararı aldık
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KARAKAS, 16 Eylül (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, İngiltere ile diplomatik ilişkileri geliştirme konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

KARAKAS, 16 Eylül (Xinhua) -- Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia, İngiltere ile diplomatik ilişkileri geliştirme konusunda anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Plasencia salı günü yaptığı açıklamada, "İki ülke yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından İngiltere hükümetiyle ikili ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesi konusunda mutabakata varılmıştır" dedi.

İngiltere Parlamentosu'nun Amerika Kıtası, Çok Taraflı İlişkiler ve İnsan Haklarından Sorumlu Müsteşarı Chris Elmore da salı günü parlamentoya sunduğu açıklamada, Venezuela ile diplomatik ilişkilerin seviyesini yükseltme kararı aldıklarını ve Venezuela ile diplomatik temsil düzeyini büyükelçi seviyesine çıkarma konusunda anlaştıklarını belirtti.

İngiltere'nin 2019 yılında muhalif siyasetçi Juan Guaido'yu, Venezuela'nın "anayasal geçici devlet başkanı" olarak tanımasının ardından iki ülke arasındaki ilişkiler bozulmuştu.

3 Ocak'ta başkent Karakas'a askeri operasyon düzenleyen ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu görevden uzaklaştırıp tutuklamıştı. Washington'ın sonraki süreçte Venezuela'ya yönelik bazı yaptırımları hafifletmesi, petrol şirketleriyle yatırım anlaşmaları yapılmasının önünü açmıştı.

Kaynak: Xinhua
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