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Venezuela Dışişleri Bakanı Gonzales, New York'ta Bakan Fidan ile bir araya geldi

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Venezuela Dışişleri Bakanı Gonzales, New York'ta Bakan Fidan ile bir araya geldi
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New York'taki Türkevi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzales bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzales ile New York'taki Türkevi'nde bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzales ile görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında, "Bakanımız Hakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia Gonzales ile New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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