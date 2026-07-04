Venezuela'da depremlerden en çok etkilenen La Guaira'nın Valisi Teran'dan Türkiye'ye teşekkür Açıklaması

Venezuela'daki iki büyük deprem felaketinde en fazla can ve mal kaybının kaydedildiği La Guaira eyaletinin Valisi Jose Alejandro Teran, Türkiye'nin sağladığı insani yardım ve arama kurtarma ekipmanı desteği için minnettar olduklarını belirtti.

La Guaira kentindeki Jose Maria Vargas Spor Kompleksi'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Teran, çifte deprem felaketinden sonra Türkiye'nin gönderdiği insani yardım ve arama kurtarma ekipmanı desteğine minnettar olduklarını söyledi.

Teran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun desteğine de teşekkür ederek, "Öncelikle eyaletimizi yasa boğan bu trajedinin ortasında kardeş şehirlerden biri olan La Guaira'ya verdiği tüm destek için Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum. La Guaira halkına yardım etmek için şimdiden birden fazla kez yanımızda olan TİKA'nın desteğinin altını çizmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası arama kurtarma ekiplerinin dayanışması ve gayreti sayesinde 6 binden fazla kişinin enkaz altından kurtarıldığını belirten Teran, "Bugün itibarıyla hastanede yatan sadece 37 kişi kaldı. Bu trajedinin ortasında uluslararası diplomasi çerçevesindeki en güzel şey ortaya çıkıyor, halkların dostluğu ve halklar olarak birbirimize ihtiyaç duyduğumuzda kurulan o güzel kardeşlik ilişkilerinin pekişmesi." diye konuştu.

La Guaira'daki yıkıma dikkati çeken Teran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece can kayıpları değil çok korkunç hasarlar meydana geldi. La Guaira'da 750'den fazla çöken binamız var, bunlardan 180'i tamamen ve kesin olarak yıkıldı, geri kalanı ise ciddi şekilde hasarlı durumda ve artık kullanılamayacak. Bu durum, yaklaşık 30 bin kişinin etkilenmesine yol açtı, bugün evsiz kalan çok sayıda aile var ancak ulusal hükümetin, silahlı kuvvetlerin ve her şeyden önce uluslararası toplumun insani yardımlarının tam desteğiyle geçici ve mobil kamplar kurarak onlara zamanında müdahale ediyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bir maaşını depremler için Venezuela'ya bağışladığını açıklamasına ilişkin Teran, "Bizi derin bir sevgiyle karşılayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Hanım'a hissettiğimiz bu sevgi ve dayanışma jestinden dolayı buradan bir selam göndermek istiyorum: Gaziantep, La Guaira'nın kardeş şehridir. Gaziantep'ten La Guaira'ya ulaşan o sevgi dolu enerjiyi hissetmek için mesafelerin hiçbir önemi yok." ifadelerini kullandı.

"Pek çok insanın kurtarılmasına yardım eden isimsiz bir kahraman oldu"

Türk vatandaşı İbrahim Eser'in iki büyük deprem felaketi esnasında komşularının yardımına koşarak 38 kişiyi enkaz altından çıkardığına dikkati çeken Teran, "Pek çok insanın kahramanlığını da vurgulamak gerek. Bunların arasında uzun yıllardır burada, La Guaira'da yaşayan ve bize her zaman çok yardımcı olmuş bir Türk var. Playa Grande sakini olan İbrahim, bu trajedinin ortasında, o çaresizlik anlarında binalarından çıkan pek çok insanın kurtarılmasına yardım eden isimsiz bir kahraman oldu." diye konuştu.

Teran, afetzedelere yardımlarından dolayı Eser'e minnettar olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İbrahim, bu halka duyduğun tüm sevgi ve kurtardığın hayatlar için gerçekten teşekkür ederim. İlk andan itibaren hayat kurtarmakla kalmadın, kendi halkına yardım etmeye devam etmek için hemen TİKA'nın ve Büyükelçiliğin emrine girdin. Sen, La Guaira halkının ruhunu, duygusunu, kişiliğini ve karakterini herkesten, belki de her Türk'ten daha iyi biliyor ve tanıyorsun, teşekkürler kardeşim."