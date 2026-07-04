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İstanbul'a beklenen yağış başladı! Sokaklar ve caddeler dakikalar içinde göle döndü

İstanbul'a beklenen yağış başladı! Sokaklar ve caddeler dakikalar içinde göle döndü Haber Videosunu İzle
İstanbul'a beklenen yağış başladı! Sokaklar ve caddeler dakikalar içinde göle döndü
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İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak etkisini gösteriyor. Sıcaklıklar 27 derece seviyelerine gerilerken, birçok ilçede yollar göle döndü. Yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

  • İstanbul'da sabah başlayan yağış, gök gürültülü sağanağa dönüştü.
  • Meteoroloji ve AKOM uyarılarının ardından sıcaklık 27 dereceye geriledi.
  • Sultangazi, Esenler ve Kağıthane'de yollar su altında kaldı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış etkili olmaya başladı. İlerleyen saatlerinde etkisini artıran yağış, gök gürültülü sağanağa döndü.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından, kentte sıcaklıklar 27 derece seviyelerine gerilerken, birçok ilçede sağanak yağış görülmeye başladı. Meteorolojik verilere göre, yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde farklı bölgelerde yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

ARALIKLARLA ŞİDDETİ ARTIYOR

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüpsultan, Sultangazi ve Kağıthane ilçelerinde aralıklarla sağanak etkili oldu. Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış etkisini gösteriyor.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağışa hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yolda ilerlerken, hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarında ve dükkan tenteleri altında beklemeyi tercih etti. Kuvvetli yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu. Sultangazi, Esenler ve Kağıthane'de yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıorhan eren:

Çatlayan dudaklara Sararan yapraklara Kuruyan topraklara Yağdır mevlam su

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