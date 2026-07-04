İstanbul'a beklenen yağış başladı! Sokaklar ve caddeler dakikalar içinde göle döndü

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yer yer yağış etkili olmaya başladı. İlerleyen saatlerinde etkisini artıran yağış, gök gürültülü sağanağa döndü.

UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan uyarıların ardından, kentte sıcaklıklar 27 derece seviyelerine gerilerken, birçok ilçede sağanak yağış görülmeye başladı. Meteorolojik verilere göre, yağışların akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde farklı bölgelerde yer yer kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

ARALIKLARLA ŞİDDETİ ARTIYOR

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Bakırköy, Eyüpsultan, Sultangazi ve Kağıthane ilçelerinde aralıklarla sağanak etkili oldu. Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış etkisini gösteriyor.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Yağışa hazırlıklı olan vatandaşlar şemsiyeleriyle yolda ilerlerken, hazırlıksız yakalananlar ise otobüs duraklarında ve dükkan tenteleri altında beklemeyi tercih etti. Kuvvetli yağışın etkili olduğu bazı bölgelerde yollarda su birikintileri oluştu. Sultangazi, Esenler ve Kağıthane'de yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı