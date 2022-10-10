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Venezuela'da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp

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Venezuela'da yoğun yağışların ardından meydana gelen toprak kayması sonucu ortalık savaş alanına döndü. Felaket nedeniyle 22 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi, bazı bölgelerde ise elektrik kesintisi yaşandığı açıklandı.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Las Tejerias şehrinde dün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağışlar, bölgedeki çok sayıda nehrin taşmasına ve toprak kaymalarına neden oldu.

Venezuela'da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp

5 NEHİR TAŞTI

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez yaptığı açıklamada, toprak kaymasında 22 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, bölgedeki 5 nehrin taştığını ve kayıp olan 50'den fazla kişi için arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi. Rodriguez, "Burada çok ciddi hasar görüyoruz, şimdiye kadar 22 ölü bulduk, 50'den fazla kişi kayıp. Bu insanları bulmak için çalışıyoruz" dedi.

Venezuela'da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Felakette hayatını kaybedenlerin arasında çocukların da bulunduğunu belirtirken Rodriguez, olayda hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi. Yetkililer bölgede bir buçuk saatten uzun süre etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığını ve bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığını açıkladı. Olay nedeniyle Las Tejerias şehri afet bölgesi ilan edilirken, şehirde arama-kurtarma ve temizlik çalışmalarına devam ediliyor.

Venezuela'da toprak kayması: 22 ölü, en az 50 kayıp

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Venezuela Güncel Haberler

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