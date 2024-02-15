Venezuela'da Maduro'ya suikast planı iddiasıyla 19 kişi gözaltına alındı

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik "komplo ve suikast" planına karıştıkları iddiasıyla 19 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Saab, düzenlediği basın toplantısında, gözaltına alınan 19 kişiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiğini ve 15 kişi hakkında ise tutuklama kararı çıkartıldığını söyledi. Başsavcı, uluslararası medyada Venezuela yargısına karşı karalama kampanyası yürütüldüğünü savundu.

VENEZUELA'DA 'BEYAZ BİLEZİK' OPERASYONU

"Brazelete Blanco" (Beyaz Bilezik) operasyonu kapsamında, Devlet Başkanı Maduro ve üst düzey görevlilere suikast yapılmak istendiğini vurgulayan Saab,ülkenin önde gelen insan hakları aktivisti Rocio San Miguel ve 4 aile üyesinin gözaltına alındığını duyurdu.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab

"Anayasa çerçevesinde ve insan haklarına saygı duyularak bir süreç yürütülüyor. Onun (Aktivist Miguel) bir misyonu vardı, Brazalete Blanco komplosunun bir parçası olarak görev yaptı ve operasyondaki görevi de terör eylemlerinin iletişimsel olarak bağlantılarını sağlamaktı. Bu yüzden gözaltına alındı." dedi.

İLK HEDEFLERİ PİYADE TUGAYI OLACAKTI

Venezuela basınında çıkan haberde, Brazalete Blanco operasyonunun ilk olarak Tachira Eyaletindeki 21. Piyade Tugayı'na karşı yapılacağı sonraki hedeflerin ise Tachira Valisi ile Devlet Başkanı Maduro olacağı öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINAN AKTİVİSTİN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Aktivist Miguel'in gözaltına alınmasının ardından 3 gün geçmesine karşın, kendisi ve kayıp 4 aile üyesinin akıbetinin bilinmemesi tepkilere yol açmıştı.

Ailesi, San Miguel'in Miami'ye seyahati sırasında başkent Caracas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındığını ve bu sırada kızı ile eski kocası dahil 4 aile üyesinin de kaybolduğunu iddia etti.

Rocio San Miguel

Başsavcısı Saab ise 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, San Miguel'in Maduro'ya yönelik "komplo planına ve suikast girişimine" karıştığı iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

57 yaşındaki San Miguel, Venezuela'da silahlı kuvvetler, güvenlik ve insan hakları konusunda çalışmalarıyla öne çıkan bir aktivist olarak biliniyor.