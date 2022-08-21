Veli Ağbaba: Hepimiz, Birbirimizin İnancına, Siyasi Düşüncesine ve Kimliğine Saygı Duymalıyız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya’daki ‘şükür lokması ve aşure ikramı’ etkinliğinde, "Malatya, farklı inançların, kültürlerin yaşadığı bir şehir. Hepimiz, birbirimizin inancına, siyasi düşüncesine ve kimliğine saygı duymalıyız. Birbirimize benzemek değil, farklılıklarımıza saygı duymak zorundayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'daki 'şükür lokması ve aşure ikramı' etkinliğinde, " Malatya, farklı inançların, kültürlerin yaşadığı bir şehir. Hepimiz, birbirimizin inancına, siyasi düşüncesine ve kimliğine saygı duymalıyız. Birbirimize benzemek değil, farklılıklarımıza saygı duymak zorundayız" dedi.

Malatya Ali Kapısı Derneği, dün şükür lokması ve aşure ikramı etkinliği düzenledi. Derneğin Çavuşoğlu mahallesinde bulunan binasının önündeki etkinliğe, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Çolak, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, MESOB Başkanı Şevket Keskin, siyasi partilerin il başkanları, dernek ve oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Kapısı Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne bağlı Pir Teslim Abdal Cemevi'nin dedesi Muhsin Topalcengiz, şükür lokması ve aşure ikramına katılan herkese teşekkür etti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Çolak ise "Aşure gününde gerçekten manevi bir hava doğuyor. İnsanların ruhu ve bakışları daha da güzelleşiyor. Allah hayırlarını kabul etsin" dedi.

"HZ. HÜSEYİN'İN KERBELA'DAKİ DURUŞU MAZLUMLARA İLHAM VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Veli Ağbaba da birlik ve beraberlik mesajları vererek şunları söyledi:

"Böyle bir günde hepimizi buluşturduğu için dedemize teşekkür ederim. Muharrem ayı, önemli bir ay. Öncelikle şehidimiz Hz. Hüseyin ve 72 şühedasını anıyoruz. Hz. Hüseyin, tüm mazlumların ilham kaynağıdır. Alevi ve başka inançlara mensup insanların ilham kaynağı olmuştur. Nerede bir haksızlık, zulüm varsa insanlar, güçlünün önünde eğilmiyorlar. Bunu Hz. Hüseyin'in Kerbela'daki duruşuna borçluyuz. Yezid'in her türlü zenginliği Hz. Hüseyin'e sunmasına rağmen inancı gereği boyun eğmedi, öldürüleceğini bile bile ölüme gitti. O günkü duruşu, hala dünyanın farklı coğrafyalarında mazlumlara ilham vermeye devam ediyor. Bugün biz, bir devlet ve ülke isek burada Hz. Hüseyin'in duruşuna borçluyuz. O duruşu ilham alan Mustafa Kemal Atatürk emperyalizme, iktidara, saraya boyun eğmediği için bugün bir aradayız. Onu da rahmetle andığımızı belirtmek istiyorum."

Ağbaba, "Malatya, farklı inançların, kültürlerin yaşadığı bir şehir. Hepimiz, birbirimizin inancına, siyasi düşüncesine ve kimliğine saygı duymalıyız. Birbirimize benzemek değil, farklılıklarımıza saygı duymak zorundayız" dedi.

Yapılan duanın ardından aşure ikramı yapıldı.