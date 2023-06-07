Vekil seçilen Atalay neden serbest bırakılmıyor? Adalet Bakanı'nın açıklamasına TİP'ten jet yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, milletvekili seçilmesine rağmen cezaevinden tahliye edilmeyen TİP'li Can Atalay'ın serbest bırakılmamasıyla ilgili, "Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasa'nın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan" dedi. Bakan Tunç'a yanıt veren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Kesinleşmiş hüküm yok, dosya Yargıtay'da" ifadelerini kullandı.

Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan Can Atalay, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçildi. Atalay vekil seçilmesine rağmen hala serbest bırakılmadı. Atalay'ın durumu yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu.

"YARGITAY'DAN GELECEK CEVABA GÖRE MECLİS BAŞKANLIĞI HAREKET EDECEK"

TBMM Genel Kurulu'nda yeni kabine üyelerinin ant içme töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç, "Onunla ilgili yargı süreci devam ediyor. TBMM Başkanlığı'na başvurular var. Bu başvurular neticesinde elbette yargı süreciyle ilgili Meclis Başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecektir. Adalet Bakanlığı'nın uhdesinde değil. Yargıtay'da görülen bir dava. Gezi davasıyla ilgili hususu sordunuz. Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor, hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre Meclis Başkanlığı hareket edecektir. Biliyorsunuz Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir konu. Anayasa'nın 14. maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan. Tabii ki bunun takdiri Meclis Başkanlığımızla Yargıtay arasındaki yazışma sonrası ortaya çıkacak hususlar." ifadelerini kullandı.

TİP'TEN BAKAN TUNÇ'A 4 MADDELİK YANIT

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Bakan Tunç'un Can Atalay'a ilişkin açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. 4 maddelik bir paylaşım yapan Erkan Baş, şunları söyledi:

"1- Kesinleşmiş hüküm yok, dosya Yargıtay'da.

2- Kesin hüküm olmadığına göre Anayasa 14 kapsamında olduğuna kim, nasıl karar veriyor?

3- Hüküm varsa nasıl aday olabildi ve seçildi?

4- Milletvekili değilse şu anda yapılan seçimde nasıl TBMM Başkanlığı'na aday olabiliyor?"