Kasaplığa başlayınca veganlığı bıraktı

ANKARA'da vegan olarak kasap dükkanında çalışmaya başlayan Başak Subaşı (23), zamanla bakış açısının değişmesiyle bazı hayvansal gıdaları tüketmeye başladı. Başak Subaşı, "En büyük hedefim kadın çıraklar yetiştirmek ve kadınların ağırlıklı olduğu bir işletme kurmak" dedi.

Başak Subaşı, üniversite sınavına hazırlandığı dönemde ailesinin yönlendirmesiyle kasapta kasiyer olarak çalışmaya başladı. Hedeflediği diş protez bölümüne yerleşemeyen Subaşı, Gazi Mesleki Eğitim Merkezi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı Kasaplık Bölümü'ne kayıt yaptırdı. Subaşı, staj sürecinde tezgahın arkasına geçerek mesleği öğrenmeye başladı. Temmuz 2023'te ustalık belgesini alan Subaşı, Şubat 2024'ten bu yana usta öğretici olarak görev yapıyor. Bir dönem vegan yaşam tarzını benimseyen ve et ile hayvansal ürün tüketmeyen Subaşı, kasaplık mesleğini öğrenmeye başladıktan sonra bu konudaki bakış açısının değiştiğini, zamanla bazı hayvansal gıdaları yeniden tüketmeye başladığını söyledi.

'KASAPLIK BENİ MUTLU EDİYOR'

Subaşı, üniversiteye hazırlanırken motosiklet alma hayali kurduğunu belirterek, "Babama bunu söylediğimde beni mahallemizdeki kasaba yönlendirdi. Önce kasiyer olarak işe başladım. Üniversite sınavına girdim ancak istediğim bölümü 3 puanla kaçırdım. Bu işi yapmak istemiyordum. Ailemdeki herkes üniversite öğrenimi aldığı için 'Benim de eğitim almam gerekiyor' düşüncesi oluştu. Sonrasında meslek lisesine geri dönme kararı aldım ve kasaplık adına tekrar staj yapmaya başladım. Sonrasında kasaplığı meslek olarak öğrenmeye karar verdim. Tezgahın arkasına geçtikçe bu işi sevdiğimi fark ettim. El becerisi gerektiren meslekleri her zaman seviyordum. Kasaplık da beni mutlu eden bir meslek oldu" dedi.

'USTALARIM İŞ ÖĞRETMEK İSTEMEDİ'

Kasaplık sektöründe kadın olmanın bazı zorluklarını yaşadığını belirten Subaşı, "İlk zamanlarda birçok usta bana iş öğretmek istemedi. Ben de onları izleyerek, araştırarak ve internet üzerindeki videolardan faydalanarak kendimi geliştirdim. Mesleğe başlamadan önce vegandım. Et ve hayvansal ürünlerden uzak duruyordum. İşe başladıktan sonra bu durum değişti. Kurban Bayramı benim için çok zor geçerdi. Etin kokusundan rahatsız olur, hiçbir hayvansal ürünü tüketmezdim. İş yerinde ilk etapta yumurtayla bu süreci aşmaya başladım. Arkadaşlarım zamanla bana önce yumurtayı, ardından eti tattırdı. İşin içinde oldukça ön yargılarım kırıldı. Şu anda et tüketiyorum; ancak sakatat yemeyi hala tercih etmiyorum. Buna rağmen hazırlamak benim işimin bir parçası. Bu halimden mutluyum" diye konuştu.

'HEDEFİM KADIN ÇIRAKLAR YETİŞTİRMEK'

Kadın kasap olmasına müşterilerin ilk etapta şaşırdığını söyleyen Subaşı, "Müşteriler genellikle 'Ustanız nerede?' diye soruyor. Ben de ustanın kendim olduğunu söyleyince şaşırıyorlar. Bazıları çok destek oluyor, bazıları ise 'Bu işi neden yapıyorsun? Bu kadar güzelsin maden neden buradasın' diye tepki gösteriyor. İlk bıçağı elime 2022 yılında aldım. O günden bu yana bıçakları biriktiriyorum. İleride kendi kasap dükkanımı açtığımda bunları sergilemek istiyorum. En büyük hedefim kadın çıraklar yetiştirmek ve kadınların ağırlıklı olduğu bir işletme kurmak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı