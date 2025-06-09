Vega Moqarabi'nin Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali ile Kültürel Etkileşim

Afganistanlı genç sinemacı Vega Moqarabi, eğitim hayatını sürdürdüğü Türkiye'de yönettiği Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali aracılığıyla hem farklı kültürleri bir araya getiriyor hem de sinema tutkusunu paylaşan gençlere ilham veriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle İstanbul'daki Tarihi Atlas Sineması'nda bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Öğrenciler Kısa Film Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen genç sinemacıları bir araya getirerek kültürler arası etkileşimin güçlü bir örneğini sundu.

Festivalin koordinatörlüğünü üstlenen ve aynı zamanda İstanbul Üniversitesinde doktora çalışmalarını sürdüren Afganistanlı yönetmen Vega Moqarabi, AA muhabirine sinemaya ilgisini ve festivale hazırlık sürecini anlattı.

Moqarabi, kısa film aracılığıyla hem sinemaya gönül veren gençlere yeni bir alan açtığını hem de Türkiye'nin kültürel diplomasi gücüne katkıda bulunduğunu söyledi.

Geçen yıl düzenlenen ilk festivale göre daha büyük çapta bir organizasyon gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Moqarabi, "Geçen seneden çok farklı oldu. Geçen sene (festival) daha az filmle, daha az izleyiciyle, daha az duyuruyla yapıldı ama yine de güzeldi. Bu sene daha güzel oldu. Tabii YTB'nin desteği vardı ve Sinema Genel Müdürlüğünün desteği vardı." ifadelerini kullandı.

400'ün üzerinde başvuru

Bu yıl festivalin gördüğü ilginin beklenenin çok üzerinde olduğunu belirten Moqarabi, "Çok kısa bir zamanda 400'den fazla başvuru aldık. Bir ay bile olmadı. Çok mutlu olduk tabii." dedi.

Gösterime seçilen filmlerin önemli bölümünün uluslararası öğrenciler tarafından hazırlandığını kaydeden Moqarabi, "Biz, 11 YTB öğrencisinin filmini gösterdik. Geri kalan kısmı yurt dışındaki uluslararası öğrencilerin başvurduğu filmlerdi." bilgisini paylaştı.

Moqarabi, festivalin sadece bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda kültürlerarası tanıtıma vesile olduğunu belirterek, "Türkiye'ye gelen öğrenciler, buradan aldıkları kültürü, dili ve değerleri kendi ülkelerine taşıyorlar. Bu, Türkiye'nin en büyük avantajı. Bir sürü öğrenci var. Her ülkeden var. Onlar kendi ülkelerine gittiğinde Türk kültürünü, dilini, her şeyi kendileriyle birlikte götürüyorlar." diye konuştu.

Sinemaya çocukluk tutkusuyla başladı

Afganistan'da tiyatro yönetmenliği eğitimi alan Vega Moqarabi, sinemaya ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını dile getirdi.

Moqarabi, "Çocukken filmlere, televizyona çok ilgi duyardım. Tiyatro okudum. Sonra Afganistan'da tiyatro yönetmenliği eğitimi aldım. Fotoğrafçı olarak da birçok yerde çalıştım. Film yönetmenliği de yaptım." dedi.

Türkiye'ye geldikten sonra da sinemayla bağının kopmadığını anlatan Moqarabi, "O tutku hala vardı. O yüzden dedim ki film çekme gibi bir imkan bulamıyorsam en azından eğitim üzerinden ilerleyeyim ve pratik derslerle diğer öğrencilere bu ortamı sağlayayım." ifadelerini kullandı.

Afgan mülteciyi anlatan uzun metraj filmi yolda

Sinemadaki üretkenliğini Türkiye'de de sürdüren Moqarabi, şimdiye dek 10'dan fazla kısa filmde yönetmenlik yaptığını, 20'nin üzerinde filmde de yapımcı olarak yer aldığını belirtti.

Kadınların sinema sektöründeki konumuna dair akademik çalışmalar da yürüttüğünü ifade eden genç yönetmen, "Kadınlarla ilgili projelerim var. Tez hatta kitap yazdım. Özellikle Afganistan'da sinema sektöründe kadın yönetmenlerin yükselişiyle ilgili araştırmalar yaptım." dedi.

Yönetmenliğini üstlendiği ilk uzun metrajlı film üzerinde çalıştığını belirten Moqarabi, "Bir Afgan mülteciyle ilgili ve gerçek hikayeden oluşan bir film. Şu anda post prodüksiyon aşamasında. İnşallah bitince Türkiye'de de gösterimini yapacağız." diye konuştu.

"Bir insan bir şey isterse mutlaka yapar"

Genç sinemacılara ilham vermek istediğini söyleyen Moqarabi, kendi hayatından yola çıkarak, "Benim öğrendiğim bir şey var. Bir insan bir şey isterse mutlaka yapar. Her şey sonra geliyor. Siz ilk adımı atın, ondan sonra her şey düzelecek. Benim için öyle oldu. Ben ilk adımı attım, gerisi çok kolay oldu." ifadelerini kullandı.

YTB'ye ve ekip arkadaşlarına teşekkür eden Moqarabi, festivalin bu noktaya gelmesinde kolektif çabanın önemini vurguladı.