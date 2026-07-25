'Vatan şairi' Namık Kemal'in evini 6 ayda 5 bin kişi ziyaret etti

Tekirdağ'da, Türk edebiyatının "vatan şairi" olarak anılan Namık Kemal'in eserleri ile vatandaşların bağışladığı tarihi ve kültürel eşyaların sergilendiği Namık Kemal Evi'ni yılın ilk 6 ayında 5 bin yerli ve yabancı ziyaretçi gezdi.

Osmanlı mimarisiyle 19. yüzyılda inşa edilen Namık Kemal Evi, Tekirdağ Valiliği, Tekirdağ Belediyesi, Namık Kemal Derneği, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ile öğretmen ve öğrencilerin katkılarıyla restore edilerek 1993 yılında ziyarete açıldı.

Müzede, Namık Kemal'in eserleri, arşivi, kitapları, fotoğrafları ve yayımladığı gazetelerin yanı sıra vatandaşların evlerinden bağışladığı tarihi ve kültürel nitelikteki eşyalar da sergileniyor.

Namık Kemal Derneği Başkanı ve Namık Kemal Evi Sorumlusu Sezai Kurt, AA muhabirine, evin artık yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da tanınan önemli bir kültür merkezi haline geldiğini söyledi.

Kurt, yıl boyunca farklı ülkelerden ziyaretçileri ağırladıklarını belirterek, "Her yıl Tayvan'dan iki ya da üç turist grubu Namık Kemal Evi'ni ziyaret ediyor. Bunun yanında Bulgaristan, Yunanistan, Macaristan başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkeleri ile son dönemde İran'dan da misafirlerimiz geliyor. Bu yılın ocak-haziran ayları arasında 5 bin ziyaretçi aldık." dedi.

Namık Kemal Evi'nin kültürel ve sosyal etkinlikleriyle ilgi gördüğünü ifade eden Kurt, ziyaretçilerin önemli bölümünü öğrencilerin oluşturduğunu dile getirdi.

Tekirdağ'ın yanı sıra Edirne, Kırklareli ve İstanbul'dan çok sayıda okulun evi ziyaret ettiğini aktaran Kurt, "Kayıtlarımıza göre her yıl 5 binin üzerinde öğrenci Namık Kemal Evi'ni geziyor. Ayrıca Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinden akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencileri de araştırma yapmak için buraya geliyor." diye konuştu.

Kurt, özellikle mayıs, temmuz ve ağustos aylarında İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya gibi kentlerden kültür turizmi kapsamında gelen ziyaretçi sayısında artış yaşandığını dile getirdi.

Namık Kemal Evi'ni gezen ziyaretçilerden Ümran Özkan da tarihi mekanları gezerek Antalya'dan Tekirdağ'a geldiğini söyledi.

Daha önce Çanakkale Şehitliği ve cephelerini ziyaret ettiğini belirten Özkan, "Namık Kemal Evi'nden çok etkilendim. Tarihi çok seven biriyim. Burası ülkemiz için önemli değerlerden biri. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA