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Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılacak

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İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa inşaatı için yıkım kararı çıktı. Yıkımı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordine edecek. Bakanlık, yıkım faaliyetinin bugün gerçekleştirileceğini bildirdi.

İstanbul Boğazı'nda tartışma yaratan villa inşaatıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Vaniköy'deki kaçak villa için yıkım kararı çıktı.

Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılacak

BUGÜN YIKILACAK

İstanbul Boğazı'ndaki kaçak villa için karar çıktı. Üsküdar Vaniköy'de İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bulunan izinsiz villa için yıkım kararı alındı. Yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın mühürlediği 'Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'ndeki villanın kaçak eklentilerinin yıkımı, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimizin koordinesinde bugün gerçekleştirilecek. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İBB yetki alanındaki villadaki kaçak inşaatın İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerince durdurulduğu hatırlatıldı. Kaçak yapılara ilişkin yıkımın yine il müdürlüğü koordinesinde bugün gerçekleştirileceği belirtildi.Paylaşımda, "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Vaniköy'deki kaçak villa bugün yıkılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (6)

zırzop:

bütün o betonları temelden söküp atın orayı yeniden ağaçlandırın

68
0
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Pole star:

Bence boğazın kıyısındaki bütün beton yapılar yikilmali

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Emrehan Ozgen:

Hadi bakalım takipteyiz. Ardından dikilen fidanların haberini de bekliyoruz.

18
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Yunus Deliorman :

aslında Eko bu kadarına izin vermemişti (!)

10
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Gökhan Altaylı:

Yıkım masrafları ücretini de imamoğlundan tahsil edin.

0
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Ahmet AKGÜL:

devlet büyüklerinden yüz bulmasalar yapamazlar. halk tespit ettide yine deşifre oldular. yoksa kimse yıkmazdı.

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