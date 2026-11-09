Van YYÜ öğrencileri bitkisel özlerle geliştirdikleri serumla Türkiye üçüncüsü oldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eczacılık Fakültesi öğrencileri Seyide Selin Kırşen ve Derya Enük, doğadan topladıkları bitkilerden elde ettikleri "cilt yenileyici ürün"le katıldıkları yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu.

Fakültenin beşinci sınıf öğrencileri Seyide Selin Kırşen ve Derya Enük, iki yıl önce Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kuşman Sayğı'nın danışmanlığında bitkisel içerikli kozmetik ürün geliştirmek amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda meyan, alıç, geven, sığla ve adaçayı toplayan öğrenciler, bu bitkiler üzerinde iki yıl boyunca laboratuvar çalışmaları yürüttü.

Çalışmalar sonucunda bitkisel özleri serum formunda bir araya getiren öğrenciler, geliştirdikleri ürüne "Neo Spike DNA Repair" adını verdi.

Mikro-spikül teknolojisi ve lipozomal taşıma sistemi kullanılarak geliştirilen serumun bitkisel özlerin cilde taşınmasını desteklediği ve cildin beslenmesi, korunması ve doğal yenilenmesi süreçlerine katkı sağladığı test edildi.

Geliştirdikleri ürünle 23 Ekim'de Ankara'da düzenlenen Kozmetek (Kozmetik İnovasyon) Yarışması'na katılan öğrenciler, 260 proje arasından üçüncülük elde etti.

Öğrenciler, sürdürülebilir ve çevre dostu üretim anlayışıyla geliştirdikleri ürünün patentini almayı ve kozmetik sektörüne kazandırmayı hedefliyor.

"Üretici firmayla bağlantı kurarak ürünün hayata geçirilmesini sağladık"

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kuşman Sayğı, AA muhabirine, öğrencilerinin yerli bitkisel kaynakları yenilikçi teknolojiyle birleştirerek vegan ve sürdürülebilir içeriklerle cilt bariyerini güçlendirmeyi amaçlayan bir serum geliştirdiğini söyledi.

Projenin önemli yönlerinden birinin fikrin somut bir ürüne dönüşmesi olduğunu belirten Sayğı, "Laboratuvar çalışmalarını birlikte yürüttük, karşılaşabileceğimiz sorunlara alternatif çözümler geliştirdik ve üretici firmayla bağlantı kurarak ürünün hayata geçirilmesini sağladık. Öğrencilerimizin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve ulusal düzeyde kendilerini gösterebilmelerini çok önemsiyoruz. Elde edilen Türkiye üçüncülüğü de öğrencilerimizin azminin, üretkenliğinin ve fakültemizde oluşturulmaya çalışılan araştırma ortamının güzel bir sonucu. Umarım bu başarı, diğer öğrencilerimize de kendi fikirlerinin peşinden gitmeleri konusunda cesaret verir. Öğrencilerimi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerden Seyide Selin Kırşen ise Türkiye'nin değerli bitkilerinin yurt dışında işlenmesi yerine yerli imkanlarla değerlendirilmesi gerektiği düşüncesiyle projeyi geliştirdiklerini ifade etti.

Eczacılık eğitimleri boyunca edindikleri bilgileri akademisyenlerin desteğiyle laboratuvar ve AR-GE çalışmalarına aktardıklarını anlatan Kırşen, şöyle konuştu:

"Bitkileri temin ederek distilasyon ve maserasyon gibi işlemlerden geçirdik. Bu işlemler sonucunda bitki özütlerini ve fermentelerini elde ettik. Son aşamada nihai ürünü oluştururken dışarıdan destek aldık. Ürünümüzü genel olarak yaşlanma karşıtı, yani anti-aging etkisi üzerine geliştirdik. Yaşlanmaya karşı etkili bir ürün ortaya koymak istedik. Aynı zamanda çevresel faktörlerin cilt üzerindeki olumsuz etkilerine karşı da etkili olması için çalıştık. Sonuç olarak leke, cilt deformasyonları ve ince kırışıklıklar üzerinde etkili olması hedeflenen bir serum elde ettik. Çeşitli dermatolojik testlerle ürünümüzü geliştirmeyi düşünüyoruz. Beş yıllık eğitimimiz boyunca verdiğimiz emeklerin böyle bir başarıyla taçlandırılması gurur verici. Projemizi ticarileştirme imkanı elde etmek ve üniversitemizin desteğini almak bizim için çok önemliydi."

"Yaz tatilinde bile eve gitmedik, burada kalarak deneyler yaptık"

Derya Enük de çalışmada kullandıkları bitkileri rastgele seçmediklerini, literatür taraması yaparak her birini kendi özelliklerine ve etkilerine göre belirlediklerini ifade etti.

Ürünün geliştirilme sürecinde ise her bir bitkinin kullanım miktarını deneylerle tespit ettiklerini vurgulayan Enük, şunları kaydetti:

"Ürünümüz güzel oldu. Şu an akışkan bir kıvama sahip ve cilt tarafından güzel emiliyor. Bazı testler de yaptık ve bunlardan olumlu sonuçlar elde ettik. Cilt üzerine lokal olarak kullanılan bir ürün. Mikro kanallar aracılığıyla cildin alt katmanlarına ulaşması hedefleniyor. Amacımız hücre onarımını desteklemek ve medikal dermapen işlemlerine olan ihtiyacı azaltmak. Bu doğrultuda bir ürün tasarladık ve faydasını görüyoruz. Çok emek verdik. Bu süreç uzun sürdü. Yaz tatilinde bile eve gitmedik, burada kalarak deneyler yaptık. Çalışmanın sonucunda başarı elde etmek bizim için gurur vericiydi."

"Tüm bu çalışmalar araştırma altyapımızı oluşturuyor"

Van YYÜ Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulhamit Battal da öğrencilerinin başarısıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

Bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda endemik bitki bulunduğuna dikkati çeken Battal, üniversite ve fakülte bünyesinde halk hekimliğinde kullanılan bitkiler üzerine araştırmalar yaptıklarını belirtti.

Battal, "Mantar ve likenler üzerine yapılan çalışmalar da fakültemizdeki öğretim üyeleri tarafından yürütülüyor. Tüm bu çalışmalar araştırma altyapımızı oluşturuyor. Bu alanda çalışan öğretim üyelerinin sayısı fazla olsa da sahip olduğumuz hazinenin henüz yeterince ortaya çıkarılmadığı kanaatindeyiz. Bu zenginliğin ortaya çıkarılması için daha fazla çalışma yapılması ve emek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki tüm akademisyenlerin ve araştırmacıların katkılarıyla Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ve ülkemizin diğer bölgelerindeki bitkilerin bilimsel literatüre ve ilaç sektörüne kazandırılması hepimiz için faydalı olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA