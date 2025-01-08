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Van ve Hakkari Dağlarında Yaban Keçileri Popülasyonu Artıyor

Van ve Hakkari Dağlarında Yaban Keçileri Popülasyonu Artıyor
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Van ve Hakkari'deki dağlarda, koruma altındaki yaban keçilerinin popülasyonu artış gösteriyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekiplerinin koruma faaliyetleri sayesinde güvenle yaşamlarını sürdüren yaban keçileri, yerleşim yerlerine kadar iniyor. Doğa gözlemcileri de bu güzel manzaraları kaydediyor.

MESUT VAROL/SAYİM HARMANCI - Van ve Hakkari dağlarında, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince korunan yaban keçilerinin popülasyonu artıyor.

Dünya Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, Van'ın Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı ile Hakkari'nin Ağaçdibi köyü yakınlarındaki dağlarda kar örtüsünün az olduğu yamaçlarda besleniyor.

Yerleşim yerlerine yakın noktalara kadar inen yaban keçileri, yöre sakinlerinin hassasiyeti, DKMP 14. Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin koruma kontrol faaliyetleri sayesinde doğal ortamlarında güvenle yaşamlarını sürdürüyor.

Avlanmalarının yasaklanmasıyla popülasyonları giderek artan yaban keçileri, akşamları mağaralara girerek hem olumsuz hava şartlarından hem de yırtıcıların saldırılarından korunmaya çalışıyor.

Yürütülen çalışmalar sayesinde birçok noktada görülebilen yaban keçileri, doğa gözlemcilerinin de ilgisini çekiyor.

Yaban keçileri, kar örtüsü az bölgelerde sürüler halinde beslenirken AA ekiplerince görüntülendi.

"Dağlar hayvanlarla dolu"

Gürpınar'a bağlı Çepkenli Mahallesi'nde yaşayan Behçet Yiğit, sayıları artan yaban keçilerinin, yerleşim yerlerinin yakınına kadar geldiğini söyledi.

Yazın beslenmek için dağılan hayvanların kışın yeniden bir araya geldiğini anlatan Yiğit, şunları kaydetti:

"Her sene yılın başında Pagan Dağı'nda toplanıyorlar. Bu sene sayılarının arttığını gözlemliyoruz. DKMP müdürlüğü ekipleri bölgede sürekli koruma çalışmaları yürütüyor. Bu sene kar çok yağmadığı için ot bol. Bölgeye avcıların gelmesine izin vermiyoruz. Koruma ekipleri burada değilse bölgeye gelmelerine müsaade etmiyoruz. Bu hayvanları öldürmek günah, koruma altındalar. Biz de sahip çıkıyoruz. 10 sene önce sadece az sayıda yaban keçisi görüyorduk. Şu an yüzlerce hayvan var. Her sene çoğalıyorlar. Eğer kurt yemezse çoğalmaya devam edecekler. Dağlar hayvanlarla dolu. Tilki, kedi, vaşak gibi birçok türden hayvan var."

"Gittiğimiz bölgede yaklaşık 50 yaban keçisini bir arada gördük"

Hakkari'de yaban keçilerini gözlemleyen doğasever Esat Kılınç ise kentin doğasının hem bitki hem de yaban hayatı açısından zengin olduğunu belirtti.

Gittikleri bölgede yaklaşık 50 yaban keçisini bir arada gördüklerini dile getiren Kılınç, şu ifadeleri kullandı:

" Doğa, içinde barındırdığı yaban hayatıyla güzel. Doğa insansız yaşar ama insan doğasız yaşayamaz. Özellikle kaçak avlananlara karşı hepimizin bir hedefi olmalı. Hakkari DKMP Şube Müdürlüğünce yoğun takipler yapılıyor. Koruyucu tedbirlerin olması çok sevindirici. Biz de elimizden geldiğince onlara yardım ediyoruz. Şu an gördüğümüz yaban keçileri görüntüsü, dünyanın en güzel manzaralarından biri. Bölgede yaban keçisi popülasyonu arttı. İlimizin her tarafında, her köyünde nereye gidersek gidelim keçileri görme imkanı oluyor. Hatta bazen kara yolunda bile görmek mümkün. Hepimizin ortak görevi bu dağ keçilerini, yaban hayatını korumak."

Kaynak: AA / Mesut Varol - Güncel
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