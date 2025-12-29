Van, Hakkari Bitlis ve Muş'ta 412 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta karla mücadele ekipleri dünden bu yana kardan kapanan 1493 köy ve mezra yolundan 1081'ini açtı, 412'sinin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonucu kapanan 569 mahalle ve mezranın yolunun açılması için çalışma yürütüldü.

Kent genelinde 600 personel ve 240 iş makinesi ile yapılan çalışmalarda şu ana kadar 332 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı olan 237 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan belediye ekipleri kent merkezinde de yollarda ve kaldırımlarda biriken karları temizlemeye çalışıyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen kar yığınları, şehir dışına taşınıyor.

Hakkari

Kentte dün başlayan yağışlarla kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Kar nedeniyle soğuk havanın da etkili olduğu ilde ev ve iş yerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu, yollarda buzlanma meydana geldi.

Yaşamı olumsuz etkileyen kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel idaresinden alınan bilgiye göre, kar dolayısıyla kapanan 301 yerleşim yerinden 231'i ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 70 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yapıyor.

Şemdinli ilçesinde dün başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

İlçe sakinleri ile esnafın ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizlediği ilçede, belediye ekipleri de yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Muş

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kardan dolayı kent genelinde dün kapanan 333 köy yolundan 315'i ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise yoğun mesai sonucu yolların büyük bölümünü açtıklarını söyledi.

Yentür, kapalı 18 köy yolunu da en kısa sürece açmak için ekiplerin çaba gösterdiğini belirtti.

Kent merkezinde etkili olan soğuk hava nedeniyle Göletli Park'taki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, cadde ve kaldırımlardaki karları temizledi.

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, ulaşımda mağduriyet yaşanmaması için 113 personel ve 68 iş makinesiyle sahada görev yapıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Şenyayla-Üçevler grup köy yolunda çalışmalarını sürdüren ekipler, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Yöre sakinlerinden Bedri Özdemir, köylerinin yolunun kardan kapandığını belirterek, "İl Özel İdaresi ekipleri yolumuzu açtı. Allah devletimize zeval vermesin. Önceki yıllarda kar kalınlığı 3-4 metreyi buluyordu. Son yıllarda o kadar kar yağmıyor." dedi.

Bayram Subaşı ise yolun açılmasıyla şehir merkezine rahatlıkla gidebildiklerini dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipiden dolayı 87 köye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Dünden bu yana 203 köy yolunu açtıklarını ifade eden Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksamaların yaşanmaması için kalan köy yollarında çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Belediye ve Karayolları ekipleri de ana cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kar ve soğuk hava nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler ve vatandaşlar, evlerinin, iş yerlerinin önünde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.