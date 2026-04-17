Van ve çevre illerde Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Van, Bitlis ve Muş'ta Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Van'da Eğitim Bir-Sen tarafından cuma namazı sonrası Yeni Nurşin Camisi avlusunda düzenlenen programda, sendika üyeleri ve vatandaşlar gıyabi cenaze namazı kılarak dua etti.

Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, yaptığı açıklamada, öğrencilere ve eğitim çalışanlarına yönelik saldırılara karşı tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını söyledi.

Eğitimde şiddetin son bulması için çaba gösterdiklerini belirten Uca, şunları kaydetti:

"Eğitimde yaşanan şiddet, artık bir güvenlik meselesinin ötesinde, doğrudan bir milli güvenlik sorunudur. Bu noktada sorun yalnızca fiziki saldırılar değildir. Eğitim çalışanlarımızın büyük emeklerle yetiştirmeye çalıştığı çocuklarımız aynı zamanda dijital dünyanın kontrolsüz alanlarında yayılan şiddet içeriklerinin de etkisi altındadır. Yani karşımızda çift yönlü bir risk vardır. Eğitim çalışanları olarak bu gerçeğin farkındayız ve buradan açıkça ifade ediyoruz, çocuklarımızı dijital şiddetin ve dijital terörün insafına bırakmayacağız."

Erciş ilçesinde de Merkez Kara Yusuf Bey Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar, okula yönelik saldırıları kınadı.

Erciş Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Cemal Aslan, yaptığı açıklamada, okullara yönelik saldırılardan derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Aslan, "Okullarda güvenlik personeli istihdamının zorunlu hale getirilmesi, dijital mecralardaki tehdit içeriklerinin erken tespiti ve çocukları şiddete yönlendiren içeriklerin etkin şekilde denetlenmesi gerekiyor." dedi.

Bitlis

Cuma namazı sonrası Bitlis Mevlana Parkı'nda toplanan Eğitim-Bir-Sen Şubesi üyeleri, pankart ve döviz açtı, sloganlar atarak saldırıya tepki gösterdi.

Üyeler adına basın açıklamasını okuyan Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Tahir Yoldaş, öğrencileri, eğitimcileri ve eğitim kurumlarını hedef alan menfur saldırıları lanetlediklerini dile getirdi.

Eğitim çalışanları olarak dijital dünyada çocukları hedef alan kirli oyunların farkında olduklarını vurgulayan Yoldaş, "Dijital terörün karşısında çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Eğitim çalışanları olarak okullarımız yeniden güvenli alanlar olana, öğretmen itibarı yeniden tesis edilene ve çocuklarımız korkusuzca okula gidene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından gıyabi cenaze namazı kılındı, dua edildi.

Muş

İmam-ı Şafi Camisi'nde okul saldırılarında hayatı kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı, ardından Atatürk Çocuk Parkı önünde bir araya gelen vatandaşlar, okula yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların herkese daha büyük sorumluluklar yüklediğine dikkati çekti.

Barışan, "Pazartesiden itibaren bayraklarımızı alıp öğretmenlerimizle, öğrencilerimizle, velilerimizle okullarımızda olacağız. Karanlık muhaliflerin ve terör sevdalılarının sevinçlerini kursaklarında bırakacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam
