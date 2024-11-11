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Van ve Bitlis'te Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı

Van ve Bitlis'te Milli Ağaçlandırma Günü Kutlandı
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Van ve Bitlis'te düzenlenen etkinliklerde, 'Geleceğe Nefes' temasıyla binlerce fidan toprakla buluşturuldu. Van'da 8 milyon meyve fidanı hedefiyle ağaçlandırma seferberliği başlatıldı.

Van ve Bitlis'te "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Van'da Devlet Su İşleri 17. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde, "Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes" temasıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Programa katılan Van Valisi Ozan Balcı, kentte Milli Ağaçlandırma Günü'nde önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Van'da bir ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını anlatan Balcı, şunları kaydetti:

"3 milyon meyve fidanı yetiştirme projemiz devam ediyor. Bunun 1 milyon tanesini dikmiştik. Kalan kısmının da fidanlık alanımızda aşılama bakımları yapıldı. Uygun ay gelince onları dikeceğiz. Bugün itibarıyla kararımızı verdik, hazırlıkları yapıyoruz. 3 milyona 5 milyon fidan daha ekliyoruz. Toplam 8 milyon meyve fidanına çıkarıyoruz. 2025'in mayıs ayı sonu itibarıyla bütün fidanlarımızı tohum olarak toprakla buluşturmuş olacağız. 2 yıl içerisinde 8 milyon meyve fidanını ve diğer fidanları Van'ımızın kıymetli topraklarıyla buluşturacağız."

Konuşmanın ardından programa katılan Vali Yardımcısı Musa Göktaş, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Fırat Aslan, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, kurum amirleri, askeri personel, vatandaşlar ve öğrenciler fidan dikti.

Bitlis

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) kampüsünde "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" sloganıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, programda yaptığı konuşmada, etkinliği organize eden Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür etti.

Ağacın ve yeşilin kıymetini bilen bir millet olduklarını belirten Karakaya, "Bu güzel etkinlik, şehrimize umut olsun istiyoruz. İnsanlığa nefes olması açısından ağaçlandırma kampanyaları ülkemizin dört bir tarafında gerçekleştiriliyor. Ağaç ve orman insanların ufkunu genişletir, içindeki sıkıntıları giderir. Yeşilin güzelliğini, rahmetini ve bereketini hiçbir şey veremez. Elimizden gelen her fırsatta şehrimizi yeşillendirmek ve ağaçlandırmak için çaba sarf etmeyi hepimiz görev bilmeliyiz. Daha yeşil bir Bitlis için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Bitlis Orman İşletme Müdürü Mehmet Uzun da ormanların ekonomik, ekolojik ve sosyal açıdan büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Ormanları korumanın, sürdürülebilir şekilde yönetmenin önemine değinen Uzun, "2019'dan bu yana her yıl Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Orman Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda öğrencilerimizle gençlerimizle ve tüm vatandaşlarımızla binlerce fidan dikiyoruz. Milli Ağaçlandırma Günü'nü coşkuyla kutluyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından programa katılanlar fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Güncel
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