Van ve Bitlis'te 23 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Güncelleme:
Van ve Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 23 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Muş'ta ise bazı köy yolları ulaşıma açıldı.

Van ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan 23 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 10 mahalle ve 11 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 21 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis'te de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürdü.

Hizan ilçesinde de soğuk hava nedeniyle yüzeyi donan Gayda Barajı'ndaki buz tabakası erimeye başladı.

Barajın yüzeyindeki bazı kısımlarda kalan buz tabakası ile çözülmenin yaşandığı yerler dronla görüntülendi.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte dün kapanan 5 köy yolunu ulaşıma açtıklarını söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin çaba gösterdiğini ifade eden Yentür, açtıkları köy yollarında genişletme çalışması yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan - Güncel
