Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen sahil yolunda asfalt serimi çalışmaları başladı. Uluslararası yollarda kullanılan Big MultiPlex Ski cihazı da ilk defa kullanılıyor.

Van sahil yolunda asfalt çalışmaları başladı

Asfalt seriminde uluslararası yollarda kullanılan Big MultiPlex Ski cihazı da ilk defa kullanılıyor

VAN - Van Büyükşehir Belediyesinin, prestij projelerinden olan Sahil Yolu Projesi adım adım tamamlanıyor. Sıcak asfalt serimin başladığı sahil yolunda hummalı bir çalışma yürütülürken, çalışmalarda teknolojik cihazlar da kullanılıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin prestij projelerinden biri olan ve sahil kesimini cazibe merkezi haline getirerek kente değer katacak, sahil yolu ve 1100 dönümlük rekreasyon alanında ekipler aralıksız çalışıyor. 100'lerce araç ve personelle hummalı bir çalışma yürütülen sahil yolunda sıcak asfalt serimine de başlandı. Tamamı Van Büyükşehir Belediyesinin idari işgücü ile yürütülen sahil yolu çalışmalarında şu ana kadar 2,5 kilometrelik PMT serimi tamamlanarak sıcak asfalt serimine geçildi. Asfalt çalışmalarında günlük 600 metre serim yapılması planlanıyor.

Ayrıca sahil yolunun asfalt seriminde uluslararası yollarda kullanılan Big MultiPlex Ski cihazı da ilk defa kullanılıyor. Asfalt serim finişerlerinin kontrol sistemine entegre edilen cihaz sayesinde virajlarda esnek kullanım ve uzun engebelerin düzlemesi sağlanarak, oluşabilecek kod farkı hataları ortadan kaldırılıyor.

Vatandaşları, Van Gölü'nün eşsiz doğası ile buluşturarak sahil kesimini cazibe merkezi haline getirecek olan mega proje bünyesinde uluslararası standartlarda 30 metre genişliğinde sahil yolu, 9 bin metre bisiklet ve yürüyüş yolu, oturma alanları, seyir terasları, çeşmeler, kuş gözlem noktaları, ahşap yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve çocuk oyun alanları, otoparklar, peyzaj, yeşil alan, aydınlatma, mescit ve lavabolar yapılıyor.

Ekolojik belediyecilik anlayışı ile hayata geçirilen projede ayrıca alanda bulunan sazlık ve doğal yaşam alanları da korunarak, kentin en büyük değeri olan Van Gölü'nün doğasının da korunması sağlanıyor. Üç merkez ilçeyi sahilde buluşturan proje bünyesinde park çalışmalarını sürdüren ekipler, yeşillendirme ve peyzaj çalışmalarına devam ederek, 3 bin 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu, ahşap korkuluklar, seyir terasları ve dinlenme alanlarını inşa ediyor.

Büyük bir titizlikle yapılan yol ve rekreasyon alanı çalışmalarının sonbahara kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.