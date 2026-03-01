Haberler

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 65 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te 65 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 65 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle 65 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte kar ve tipi nedeniyle 10 mahalle ve 25 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 35 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Varto ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yüksek kesimde bulunan 18 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ulaşımın aksamaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentte 18 köy yolunun kapalı olduğunu belirten Yentür, şunları kaydetti:

"Ekiplerimizin yoğun mesaisi devam ediyor. Gece saatlerinde kara saplanarak mahsur kalan çok sayıda aracı kurtardık. Ambulansların hastalara ulaşabilmesi için sağlık ekipleriyle koordineli şekilde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açmayı hedefliyoruz."

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar ve tipi nedeniyle 10 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Karayolları ve belediyesi ekipleri de ana arterler ile ara yollarda karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, önceki gün etkili olan kar nedeniyle kent genelinde kapanan 62 yerleşim yeri yolundan 60'ı, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yolunda Karayolları ekiplerinin ana güzergahta çalışmaları sürerken, Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünün Aktoprak mezrasında ise çığ riski nedeniyle çalışma yapılamadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Emre Ilıkan
ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da büyük patlamalar

ABD ve İsrail yeni saldırı başlattı! Tahran'da şiddetli patlamalar
Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...

Video yayınlayan Netanyahu, İran halkına böyle seslendi: Kürtler, Azeriler...
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada

Karargaha saldırı anı! Patlamanın büyüklüğü kamerada
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Devrim Muhafızları: 14 ABD üssünde yüzlerce askeri öldürdük

Doğruysa Trump savaşı bitirmez! İşte ABD üslerindeki son durum
İran'ın komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü

Komşuda deprem! Komuta kademesindeki tüm isimler öldürüldü
Sürgündeki Rıza Pehlevi: Hamaney'in ölümüyle, İran rejimi fiilen sona erdi

Koltukta gözü olan biri var: Hamaney'in ölümüyle rejim çöktü
Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler

Hamaney'in en yakınındaki isimleri de tek tek öldürmüşler
Kazakistan'dan İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek

Türk devletinden İran'a tepki, Körfez ülkelerine açık destek
Pezeşkiyan'dan Hamaney'in öldürülmesine ilk tepki: Cevapsız kalmayacak

Pezeşkiyan'dan ilk tepki: Hamaney'in ölümü cevapsız kalmayacak