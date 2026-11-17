Van'ın Gevaş ilçesinde 4,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Van Gölü olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Van'ın Gevaş ilçesinde saat 18.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Van Gölü olan sarsıntı 13,61 kilometre derinlikte kaydedildi.
Van'ın Gevaş ilçesinde saat 18.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van Gölü olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 13,61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA