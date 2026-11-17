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Van'ın Gevaş ilçesinde saat 18.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Van Gölü olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13,61 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA