Van'ın Başkale ilçesini sağanak vurdu: Ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı

Van'ın Başkale ilçesini sağanak yağış vurdu. İlçede etkili olan sağanak nedeniyle bazı ahırlar ve tandırevleri su altında kaldı.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Aşağı Küme Mahallesi ve bağlı mezralarda sağanak etkili oldu.

AHIR VE TANDIREVLERİNİ SU BASTI

Yağış sonucu yaşanan su taşkınları sonucu mahalledeki yollar dereye dönüştü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Mahalledeki bazı ahır ve tandırevleri de su altında kaldı. İhbar üzerine selin etkilediği bölgelere yönlendirilen Van Büyükşehir ile Başkale Belediyesi ekipleri, yollarda biriken çamur ve taş birikintilerini temizledi.