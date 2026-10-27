Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van Hollen, Batı Şeria'da öldürülen 9 Amerikalı için ABD'yi hesap sormaya çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Chris Van Hollen, Batı Şeria'da 2022'den beri öldürülen 9 Amerikalıya ABD'nin hesap sormasını ve işgalin adaletsizliğine ortak olmaktan vazgeçmesini istedi. Van Hollen, ölümlere ilişkin bilgilerin ABD'nin İsrail Büyükelçiliğince örtbas edildiğini öne sürerek soruşturma istemişti.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ve İsrail ordusuna tepki göstererek, ülkesini "işgalin adaletsizliğine ortak olmaktan" vazgeçmeye çağırdı.

Van Hollen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun Batı Şeria'da daha fazla Filistinliyi evlerinden kovduğunu belirtti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrailliler ve İsrail ordusu tarafından 2022'den bu yana öldürülen ABD'lilere atıfta bulunan Van Hollen, "ABD, işgalin adaletsizliğine ortak olmaktan vazgeçmeli ve öldürülen 9 Amerikalı için hesap sorulmasını talep etmelidir." ifadesini kullandı.

Van Hollen, paylaşımında öldürülen ABD'liler hakkındaki konuşmasına yer verirken, bu kişilerin ölümlerinden hiç kimsenin sorumlu tutulmadığının altını çizdi.

Daha önce Batı Şeria'da öldürülen ABD'lilere ilişkin bilgilerin "ABD'nin İsrail Büyükelçiliğince örtbas edildiğini" öne süren Van Hollen, 10 Ekim'de ABD Senatosunda "bu örtbas girişiminin" soruşturulmasını talep etmişti.

Kaynak: AA
İdris Aybirdi ayrılık söylentilerinin ardından Seray Kaya'nın fotoğrafını paylaştı

Ayrılık kısa sürdü! İdris Aybirdi’den Seray Kaya paylaşımı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'de tarihi gün! Gözler sandıktan çıkacak kararda

Nefesler tutuldu! Dünyanın gözü bu sandıktan çıkacak sonuçta
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı

Eski AP milletvekiline evinde kanlı infaz
Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu

Serenay Sarıkaya’dan “Antrenman böyle bitti” pozu
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi

Derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
Mert Hakan Yandaş, saha içinde görev yapan polisi önce itti, sonra tartıştı

Mert Hakan'dan polisimize büyük ayıp!
İstanbul'da gece yarısı çatırdama sesleri! 2 bina boşaltıldı

Gece yarısı yükselen ses 2 binayı sokağa döktü
Antalya’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye mi geçiyor? Kulisler hareketlendi

Kazan kaynıyor: CHP'li 3 başkan daha AK Parti yolunda