Van, Muş ve Bitlis'te 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş ve Bitlis'te 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 161 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle 101 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sis ve kar yağışının yaşamı olumsuz etkilediği Erciş ilçesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışması yürüttü.

Sahilde de karla kaplanan alanlar güzel görüntüler oluşturdu.

Muş

Kentte dün yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kardan dolayı 20 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Yolları en kısa sürede ulaşıma açacaklarını belirten Yentür, ekiplerin sahada çalıştığını ve vatandaşların mağdur olmaması için gerekli çabanın gösterildiğini ifade etti.

Varto ilçesinde de ekipler, Başkent köyü grup yolunda karla mücadele çalışması yürüttü.

Bitlis

Kentte kar nedeniyle 40 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kurtkan, ulaşımın aksamaması için köy yollarının kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
