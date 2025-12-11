Haberler

Bitlis'te gökyüzünde karga yoğunluğu kamerada

Bitlis'te gökyüzünde karga yoğunluğu kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü sahilinde akşam saatlerinde gökyüzünde uçuşan kargaların yoğunluğu şaşkınlık yarattı. Doç. Dr. Cihan Önen, bu hareketliliğin sıcaklık değişimlerinin etkisiyle olabileceğini belirtti.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi Van Gölü sahilinde gökyüzünde görüntülenen kargaların yoğunluğu dikkat çekti.

İlçenin Van Gölü sahilinde akşam saatlerinde, kargaların yoğunluğu dikkat çekti. Aynı anda hareket ederek gökyüzünde daireler çizen kargalar, bir süre sonra gözden kayboldu. Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve doğa gözlemcisi Doç. Dr. Cihan Önen, Van Gölü havzasının birçok kuş türüne ev sahipliği yapan önemli bir alan olduğuna söyledi.

'SICAKLIK DEĞİŞİMLERİ TOPLU KÜME OLUŞTURMA DAVRANIŞINI TETİKLEMİŞ OLABİLİR'

Doç. Dr. Önen, son zamanlarda özellikle Tatvan'da kargaların yoğun hareketliliğine tanıklık ettiklerini belirterek, "Binlerce karganın sahilden aynı anda havalanarak gökyüzünü adeta istila ettiği bir ana şahit olduk. Bu yoğunluk ve hareketlilik vatandaşlar tarafından ilk etapta şaşkınlıkla izledi. Sıcaklık değişimleri veya kışa doğru ilerleyen süreçte kargaların toplu kümeler oluşturma davranışını tetiklemiş olabilir. Konu, kuş bilimciler tarafından detaylı biçimde irdelenebilir. Ayrıca insan kaynaklı çöpler ve çevredeki besin atıkları da fırsatçı kargaları bölgeye çekebilmektedir; bu durum aynı zamanda çevre temizliği ve halk sağlığı açısından da dikkat edilmesi gereken bir konudur" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı! Havalimanında dikkat çeken detay

Adliyeden 147 milyon çalan Erdal Timurtaş ve eşi böyle kaçtı
TÜBİTAK görüntülerdeki sesi temizledi! Güllü'yü itip 'Hadi görüşürüz bay bay' demiş

TÜBİTAK bu görüntüdeki sesi temizledi, detaylar ilk kez ortaya çıktı
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Beğeni yağıyor! Bu videonun nerede çekildiğini tahmin edemezsiniz
3 çocuğun can verdiği yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı

3 çocuğun öldüğü yangında annenin nerede olduğu ortaya çıktı
Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'na savaş açtı
Pazarda eşofman çalan çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim

Yakaladığı çocuğu iple bağladı: Seni anadan doğma edeceğim
Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı

Eşi benzeri olmayan olay! Kulağını 5 ay ayağında taşıdı
'140 binlik zekat' sorusu Reyhan Karaca'yı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı

'140 binlik zekat' sorusu şarkıcıyı çileden çıkardı! Çelik dayanamadı
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2025 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
title