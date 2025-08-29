Van Gölü'nde Kadın Cesedi Bulundu
Van'ın Tuşba ilçesinde İskele Mahallesi'nde kadın cesedi bulundu. Olay yerine gelen sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri cesedi sudan çıkardı ve otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
İlçenin İskele Mahallesi'nde Van Gölü'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bunun üzerine mahalleye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Sahil Güvenlik dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarılan kadın cesedi, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA / Özkan Bilgin - Güncel