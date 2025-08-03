Van Gölü'nde Flamingo Şöleni

Van Gölü'nde Flamingo Şöleni
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Yaz aylarında Van Gölü Havzası, yüzlerce flamingoya ev sahipliği yaparak bölgeyi renkli bir görsel şölene dönüştürüyor. Doğa fotoğrafçıları, bu zarif kuşların doğal yaşamını ölümsüzleştirmek için Van Gölü kıyılarında yoğun ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarının bulunduğu Van Gölü Havzası, yaz aylarında yüzlerce flamingoya konaklama imkanı sunuyor.

Havaların ısınmasıyla konaklamak için Van Gölü'ne gelen binlerce flamingo, iri gövdeleri, zarif boyunları ve uzun bacaklarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Van Gölü'nün Muradiye ilçesi kıyılarında yoğunluk oluşturan flamingolar, doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunları tarafından da ilgiyle izleniyor.

Bölgeye gelen doğa meraklısı fotoğrafçılar, gölde geniş bir beslenme alanı bulan flamingoların doğal yaşamını karelerine yansıtıyor.

"Flamingoların renkli görüntüleri görsel şölen sunuyor"

Doğa fotoğrafçısı Ayşenur Köse, AA muhabirine, fırsat buldukça Van Gölü kıyılarındaki kuş türlerini fotoğraflayarak kayıt altına almaya çalıştığını söyledi.

Flamingoların bölgeye renk kattığını belirten Köse, şunları kaydetti:

"Van Gölü birçok kuş türüne ev sahipliği yapmakta. Yakında göç edecek olan flamingoları çektim. Çok güzel kareler çektim. Tüm fotoğrafçıları ve doğaseverleri flamingoları görmeleri için buraya davet ediyorum. Van Gölü'nün benzersiz doğasında flamingoların zarif ve renkli görüntüleri görsel şölen sunuyor. Eskiden sayıları çok azdı, son yıllarda sayılarının arttığını gözlemliyoruz. Birçok alanda sürüler halinde görmek mümkün. Onları fotoğraflamak eşsiz bir duygu."

Kaynak: AA / Muhammed Onur Yavrutürk - Güncel
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