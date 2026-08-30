Haberler

Van'da Can Simidiyle Sürüklenen 3 Kişi Kurtarıldı

Van'da Can Simidiyle Sürüklenen 3 Kişi Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Tuşba ilçesinde can simidiyle girdikleri Van Gölü'nde rüzgarın etkisiyle yaklaşık 1 kilometre açığa sürüklenen 3 kişi, AFAD, emniyet, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılanlardan bir kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

VAN'ın Tuşba ilçesinde can simidiyle girdikleri Van Gölü'nde açığa sürüklenen 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'inin durumunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay, saat 11.00 sırlarında Tuşba ilçesi Çakırbey mevkisinde meydana geldi. Piknik yapmak amacıyla Van Gölü sahiline giden 2'si yetişkin 3 kişi, can simidiyle göle girdi. Rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açığa sürüklenen 3 kişi, geri dönemedi. Sahildeki diğer kişilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler tarafından gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışması sonucu 3 kişiye ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan bu kişiler, yapılan ilk müdahalenin ardından YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan bir kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı

Girne açıklarında can pazarı! 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü

Girne açıklarında batan yolcu gemisinden ilk görüntü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı
Burak Özçivit’in kız kardeşi evlendi! Ünlü oyuncu düğüne katılmadı

Kardeşini en mutlu gününde yalnız bıraktı
İzmir'de emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti

Emekli öğretmen çatıdan düşerek hayatını kaybetti
Ünlü iş insanı Yavuz Kahriman’ın oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimler dikkat çekti

Ünlü iş insanının oğlu dünyaevine girdi! Halaya duran isimlere bakın
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Mahrem görüntü skandalında yeni gelişme! Şüpheli sayısı 3’e çıktı

Güzellik merkezindeki skandal büyüyor! Kritik isim yakalandı
Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi: İlk 3 teklife bahane buldu ama 4'üncüye bulamadı

Las Vegas'tan Kars'a gelin geldi