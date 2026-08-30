Van'da Can Simidiyle Sürüklenen 3 Kişi Kurtarıldı

VAN'ın Tuşba ilçesinde can simidiyle girdikleri Van Gölü'nde açığa sürüklenen 3 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'inin durumunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay, saat 11.00 sırlarında Tuşba ilçesi Çakırbey mevkisinde meydana geldi. Piknik yapmak amacıyla Van Gölü sahiline giden 2'si yetişkin 3 kişi, can simidiyle göle girdi. Rüzgarın da etkisiyle kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açığa sürüklenen 3 kişi, geri dönemedi. Sahildeki diğer kişilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekipler tarafından gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışması sonucu 3 kişiye ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan bu kişiler, yapılan ilk müdahalenin ardından YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan bir kadının sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı