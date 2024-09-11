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Van Gölü Havzası'nda Flamingoların Sayısı Artıyor

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Van Gölü Havzası, yaz mevsimi boyunca özellikle sulak alanların narin kuşu olarak bilinen flamingoları ağırlıyor. Bu yıl yağışların bol olmasıyla sayıları da artan flamingolar, doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oldu.

VAN Gölü Havzası, yaz mevsimi boyunca özellikle sulak alanların narin kuşu olarak bilinen flamingoları ağırlıyor. Bu yıl yağışların bol olmasıyla sayıları da artan flamingolar, doğa fotoğrafçılarının da ilgi odağı oldu.

Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanları, yaz aylarında yaklaşık 4 bin flamingoyu ağırlıyor. Havaların ısınmasıyla Van Gölü Havzası'nda birçok noktaya gelen flamingolar her yıl düzenli olarak ilkbahar aylarında geliyor. Kasım ayı sonuna kadar Van Gölü sahillerinde konaklayan flamingolar, havaların soğumasıyla da sıcak bölgelere göç ediyor. Havzanın değişik noktalarından ve flamingoların önemli uğrak alanlarından olan Muradiye ilçesinin Karahan bölgesi ise fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oluyor.

'BÖLGENİN TANITIMI AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Bölgede 30 yıldır doğa fotoğrafçılığı yapan Ferzende Coşar, her sene bölgeye gelip fotoğraf çektiğini söyledi. Bu yıl flamingoların sayısının da arttığına dikkat çeken Coşar, "Van Gölü'nün allı turnaları tam da görsel şölen sunuyor. Ben de burada çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesaplarımdan paylaşıp bölgenin tanıtımına katkı sunuyorum. Sadece ben değil, dünyanın her yerinde fotoğrafçı ve belgeselciler gelip bu görsel şöleni fotoğraflıyor. Bu da bölgenin tanıtımı açısından oldukça önemlidir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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