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Van depremlerinde hayatını kaybeden 644 kişi 15. yılın ardından acıyla anılıyor

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Van depremlerinde hayatını kaybeden 644 kişi 15. yılın ardından acıyla anılıyor
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Van'ı 23 Ekim 2011'de sarsan 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından 15 yıl geçmesine rağmen acılar tazeliğini koruyor. Depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi yaralandı; babasını kaybeden Sezer Aydemir her hafta mezarını ziyaret ediyor.

VAN'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin üzerinden 15 yıl geçti. Yüzlerce kişinin öldüğü, binlerce kişinin yaralandığı depremde yakınlarını kaybedenlerin acısı ise ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Enkaz altından 2 saat sonra yaralı kurtarılan Sezer Aydemir (32), her hafta, aynı depremde kaybettiği babası Edip Aydemir'in mezarını ziyaret ederek dua ediyor. Aydemir, telefonundaki eski fotoğraflara bakarak babasına duyduğu özlemi gidermeye çalıştığını söyledi.

Van, 23 Ekim 2011'de Richter ölçeğine göre 7.2, 9 Kasım 2011'de 5.6 büyüklüğünde 2 depremle sarsıldı. Depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. İki depremde, kent merkezinde 25 bina yıkıldı, yüzlerce konut ağır hasar gördü. Yaklaşık 100 bin nüfuslu Erciş ilçesinin 3'te 1'e yakını harabeye döndü. Depremde babasını kaybeden ve kendisi de yaralı olarak kurtulan Sezer Aldemir, her hafta babasının mezarına giderek dua ediyor.

Erciş ilçesi Van Yolu Caddesi'nde yaşayan, 1 çocuk babası Sezer Aydemir, 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde 17 yaşında olduğunu söyledi. Deprem sırasında babasının işlettiği çay evinde bulunduğunu belirten Aydemir, sarsıntının etkisiyle içinde bulundukları 5 katlı binanın yıkıldığını anlattı. Enkaz altında babasıyla birlikte kaldığını ifade eden Aydemir, "Deprem olduğunda babamın işlettiği çay evindeydim. İçinde bulunduğumuz 5 katlı bina yerle bir oldu. Yaklaşık 2 saat enkaz altında kaldım. Beni yaralı olarak çıkardılar. Babamın cansız bedeni ise 5 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. O anları hiç unutamıyorum" dedi.

2 YIL TEDAVİ GÖRDÜ

Depremde yaralanan Aydemir, tedavi için Erzurum'a götürüldüğünü ve burada 2 yıl tedavi gördüğünü söyledi. Depremde yalnızca babasını değil, çok sayıda yakınını ve arkadaşını da kaybettiğini belirten Aydemir, yaşadığı acıların hafızasından silinmediğini dile getirdi.

HER HAFTA BABASININ MEZARINI ZİYARET EDİYOR

Aradan geçen 15 yıla rağmen babasının yokluğuna alışamadığını anlatan Aydemir, her hafta mezarlığa giderek babasının kabrini ziyaret ettiğini, dua edip mezarın bakımını yaptığını söyledi. Babasıyla olan eski fotoğraflarına telefonundan baktığını belirten Aydemir, "Her hafta gelip babamın mezarında dua okuyorum, bakımını yapıyorum. Telefondan eski resimlerine bakıp hasret gideriyorum. Umarım bir daha bu acıları yaşamayız" diye konuştu.

Aradan geçen 15 yıla rağmen depremde yakınlarını kaybedenler, yaşadıkları acılarla baş etmeye çalışırken kaybettiklerini özlemle anmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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