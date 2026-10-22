Van depremini yaşayan Van YYÜ öğrencileri anaokullarında tatbikat yaptı

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremi yaşayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, anaokulu öğrencilerine afet anında yapılması gerekenleri tatbikatlar ve uygulamalı eğitimlerle öğretiyor.

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Van'da "Afad Gönüllülük Sistemi"ne üye olan ve Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu öncülüğünde çalışmalarını yürüten üniversite öğrencileri, akademisyenlerden ve AFAD uzmanlarından teorik ve uygulamalı eğitim aldı.

Afetlere ve acil durumlara müdahale kapasitelerini geliştiren gönüllü öğrenciler, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak afet bilinci oluşturmak için "7'den 70'e" sloganıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentteki anaokullarını ziyaret eden öğrenciler, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili uygulamalı eğitimler verdi.

Eğitim öğretim yılının başından bu yana 3 anaokulu ve 2 kurumu ziyaret ederek faaliyetlerini sürdüren öğrencilerin son durağı Edremit ilçesindeki Simya Anaokulu oldu.

Burada minik öğrencilerle bir araya gelen gönüllü gençler, onlara deprem sırasında yapılması gerekenleri anlattı, "çök-kapan-tutun" hareketini uygulamalı olarak gösterdi.

Etkinlikte gerçekleştirilen deprem tatbikatında öğrenciler masa ve sandalyelerin altına saklandı, gönüllülerin ve öğretmenlerinin yardımıyla birbirlerine tutunarak tek sıra halinde binayı tahliye etti.

AFAD ekipleri de okul bahçesinde afetlerde kullandıkları araç ve ekipmanları öğrencilere tanıttı.

"El birliğiyle, adım adım ilerliyoruz"

Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Gökırmak Söğüt, AA muhabirine, kentte 23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremleri yaşadığını söyledi.

Bu acı tecrübeden yola çıkarak Acil Durum Yönetimi Öğrenci Topluluğu'nu kurduklarını belirten Söğüt, "7'den 70'e" sloganıyla depremi yaşamış üniversite öğrencileriyle anaokulu çağındaki çocuklarda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğretmeye çalıştıklarını dile getiren Söğüt, şunları kaydetti:

"Bu adımlar bizim için çok önemli. Dirençli bir toplum oluşturmanın temel adımları buradan geçiyor. Öncelikle hazırlıklı olmamız gerekiyor. Gerek binalarımızın gerek çocuklarımızın gerekse de toplumumuzun buna hazırlıklı olması lazım. Van depremlerinin 15. yılı olması dolayısıyla ilk olarak deprem konusuyla başladık. Bu kapsamda depremi yaşamış öğrencilerimizle anaokulu öğrencilerine yönelik tatbikat gerçekleştirdik. AFAD ekipleri de bize destek veriyor. Küçük yaştaki çocuklara dokunmak ve onlarda farkındalık oluşturmak bizim için çok kıymetli. Depremi yaşayan öğrencilerimizle bu direnci güçlü tutmanın, yaşananları unutmamanın, farkındalığın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. El birliğiyle, adım adım ilerliyoruz. Yalnızca üniversite bünyesindeki birimlere değil, tüm kurumlara ulaşmayı hedefliyoruz. Öğrencilerden, velilerimizden, öğretmenlerimizden ve okul yönetiminden olumlu geri dönüşler oluyor. Afetlere karşı hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu anlıyorlar."

"Çocuklarımızı korkuyla değil, bilgiyle geleceğe hazırlamalıyız"

Okul öncesi öğretmeni Nisa Ebinç ise Van depreminin üzerinden 15 yıl geçmesine rağmen acılarının halen taze olduğunu ifade etti.

Okul öncesi dönemin çocuklara temel yaşam becerilerinin kazandırıldığı önemli bir süreç olduğunu, bu yaşlarda afet bilincinin oluşturulmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Ebinç, şöyle devam etti:

"Gönüllülerimiz, deprem sırasında yaşadıklarını çocuklarımızla paylaşarak onlara önemli deneyimler aktardı. Üniversitemizin öncülüğünde başlatılan bu çalışma son derece kıymetli. Çocuklarımızı korkuyla değil, bilgiyle geleceğe hazırlamalıyız. Tüm öğrencilerimizi bilinçlendirecek daha nice anlamlı çalışmaya birlikte imza atmayı diliyorum. Bu anlamlı çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederim."

"Herkesi bilinçlendirmeye çalışıyoruz"

Van YYÜ Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencisi Hiranur Güzem de 23 Ekim 2011'deki depreme kent merkezindeki tek katlı evlerinde yakalandıklarını söyledi.

Sarsıntı sırasında yaşanan panik nedeniyle kardeşiyle evde unutulduklarını anlatan Güzem, "Kısa süre sonra annem eve girerek beni ve kardeşimi çıkardı. Evin içindeyken büyük korku yaşadık. Ne yapmamız gerektiğini bilseydik bir masanın ya da başka bir eşyanın altına girebilirdik. Şimdi çocukların bunları öğrenmesini istiyoruz. Yaptığımız tatbikatta deprem anında çocuklara ne yapmaları gerektiğini öğrettik." dedi.

Depremi yaşayan üniversite öğrencisi Merve Çelik, çocukken depreme hazırlıksız yakalandıklarını, dışarı çıktıklarında bilinçsizlik nedeniyle binaların dibinde kaldıklarını belirtti.

Öğrencileri bilinçlendirmeyi ve onların aynı hatalara düşmesini önlemeyi amaçladıklarını dile getiren Çelik, "Deprem ansızın meydana gelen bir olay. Üniversitede de belirli fakültelere giderek öğrencileri bilinçlendiriyoruz. Broşür dağıtıyoruz, nasıl korunabileceklerini ve nereden yardım alabileceklerini anlatıyoruz. Bu amaçla buraya geldim. Öğrencilere, depreme kapalı alanda yakalandıklarında masanın altına çökerek nasıl korunabileceklerini gösterdik." diye konuştu.

Anaokulu öğrencisi Narin Hena Ekinci de gerçekleştirilen tatbikatta afet anında nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrendiğini aktararak, "Deprem sırasında üzerimize düşebilecek eşyalara karşı kendimizi korumak için önlemler alıyoruz. Başımızı koruyarak masanın altına giriyoruz ve sağlam bir eşyaya sıkıca tutunuyoruz. Deprem bittikten sonra ise önceden belirlediğimiz güvenli alana geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

Minik öğrencilerden Sena Kavin Balka ise tatbikatta öğrendiklerini ailesiyle de paylaşacağını belirtti.

Kaynak: AA