Van'da Ortaokul Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi

Van ilinde, Milli Eğitim ile AFAD işbirliğiyle ortaokul öğrencilerine yönelik verilen afet bilinci eğitimi kapsamında öğrenciler, depremler öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri öğreniyor. Eğitimler, AFAD yerleşkesinde tatbikatlar ve bilgilendirme ile gerçekleştiriliyor.

Van'da İl Milli Eğitim ile Afet ve Acil Durum ( Afad ) müdürlükleri işbirliğinde hayata geçirilen proje kapsamında ortaokul öğrencilerine afet bilinci eğitimi veriliyor.

Kentte 14 yıl önce meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından genç nesillerde afet bilincinin oluşturulmasının yanı sıra olası depremlere hazırlıklı olunması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda belirlenen program dahilinde okullarından alınarak AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesine götürülen öğrencilere eğitimler veriliyor.

AFAD görevlilerinin nezaretinde tatbikat alanlarını gezen öğrenciler, deprem sırasında doğru davranış şekilleri, acil durum çantası hazırlama ve güvenli toplanma alanları hakkında bilgilendiriliyor.

Afet müdahale araçları tanıtılan, arama kurtarma köpeklerinin çalışmalarını görme fırsatı bulan öğrenciler, aldıkları eğitimle olası afetlere karşı daha bilinçli hale geliyor.

"Ülkemizde deprem ve afet bilincini yerleştirmiş olacağız"

AFAD Eğitim Uzmanı Taner Eltutan, AA muhabirine, öğrencilere afetler ve depremler konusunda yapmaları gerekenlerle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

Afet öncesi çalışma alanlarından en önemlisinin eğitim olduğunu ifade eden Eltutan, "Gerek ulusal düzeyde gerekse ilimizde bütün okullarda, kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında eğitimler vermeye çalışıyoruz. Bugün ortaokul öğrencileri yerleşkemize geldi. Öğrencilere özellikle afetler ve deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yaptık. Depremin doğasını az da olsa hissedebilmeleri için enkaz ve eğitim alanlarını gezdirdik. Arama kurtarma köpeklerini gösterdik." diye konuştu.

Ülkede afet bilincinin oluşturulmasının önemine işaret eden Eltutan, şunları kaydetti:

"Çalıştığımız gruplarda bilgiyle ilgili artık ülkemizde çok problem olmadığını görüyoruz. Buradaki asıl amacımız, çalıştığımız gruplarda afet farkındalığını artırmak ve uygulamalarla ilgili eksiklerimizi anlatmaya çalışmak. Sürekli tekrarlarla bu çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah ülkemizde deprem ve afet bilincini oluşturmuş olacağız. 2011 yılında Van'da 2 büyük deprem oldu. Yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti.

Aslında Türkiye'deki afetlerle ilgili çalışmalarda belki de Van depremleri milat olmuştur. Van depremlerinden sonra Türkiye Afet Müdahale Planı hayata geçirildi. Deprem öncesi hazırlıklar çok daha fazla gündeme gelir oldu. Depremler bir yerde afet ve acil durumlarla ilgili rehber oldu. Devletimiz bu konuda çok hızlı tedbirler aldı."

"Ailem 2011 yılındaki depreme yakalanmış ve evleri yıkılmış"

Ailesinin 2011 yılındaki depremlere de yakalandığını anlatan 7. sınıf öğrencisi Miraç Öztürk, "Okulumuzda deprem tatbikatı yapılmıştı, bu hafta da AFAD yerleşkesine geldik. Burada enkaz alanlarını gezdik, deprem öncesi, sırası ve sonrasında neler yapabileceğimizi öğrendik. Daha sonra arama kurtarma köpeklerini gördük. Ailem 2011 yılındaki depreme yakalanmış ve evleri yıkılmış. Bana o dönemleri anlatıyorlar. Biz şimdi o durumu bir daha yaşamamak için burada eğitim alıyoruz. İnşallah bir daha yaşamayız." dedi.

Deprem eğitimi aldıklarını vurgulayan Yiğit Efe Bilir ise "Deprem esnasında neler yapabileceğimizin eğitimini aldık. Eğitim alanından sonra köpeklerin gösterisini izledik. Buraya geldiğim için mutluyum. Çok güzel bir eğitim oldu. Buradaki ağabeylerimiz bizimle ilgilendi. Akşam eve gittiğim zaman aldığım eğitimi aileme anlatacağım ve onlardan da uygulamalarını isteyeceğim." ifadelerini kullandı.

