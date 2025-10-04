Van'da NASA Uzay Uygulamaları Yarışması Başladı

Van'da İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) ev sahipliğinde düzenlenen NASA Uzay Uygulamaları Yarışması (NASA Space Apps Challenge) başladı.

İŞGEM'in konferans salonunda yapılan yarışmaya katılan birçok genç girişimci, bilim insanı ve yazılımcı, jüri üyelerinin gözetiminde projelerinin son kontrollerini yaptı.

Programın açılış konuşmasını yapan İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, yarışmaya 254 kişinin başvurduğunu ve başvuruların devam ettiğini belirtti.

Bölge için önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Gedik, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük küresel hackathon organizasyonlarından biri olan NASA Uzay Uygulamaları Yarışması'nın (NASA Space Apps Challenge) bu yıl ilk kez bölgemizde Van İŞGEM ev sahipliğinde düzenleniyor olmasının gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bölgemiz ve ilimiz, Türkiye'nin en genç ve en dinamik nüfus yapısına sahip yerlerinden biri. Bu potansiyeli doğru yönlendirmek, gençlerimizin enerjisini üretime, teknolojiye ve yeniliğe dönüştürmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bugüne kadar farkındalık yaratan ve gençleri üretken hale getiren birçok etkinlik, proje ve eğitim programı yürüttük. Bugün ise bu çabalarımızı bir adım daha ileri taşıyoruz. Uluslararası ölçekte bir organizasyona ev sahipliği yaparak, gençlerimizi küresel bir platformda kendilerini ifade etme ve dünyaya seslerini duyurma fırsatıyla buluşturuyoruz."

Yarışmada NASA tarafından belirlenen konu başlıklarında dünyanın karşı karşıya olduğu sorunlara çözüm üretmek amacıyla projeler geliştirileceğini belirten Gedik, "Katılımcılarımız 48 saat boyunca İŞGEM'de oluşturduğumuz özel çalışma alanlarında dünyanın dört bir yanından bilim insanları, mühendisler ve teknoloji uzmanlarıyla eş zamanlı olarak çalışacaklar." dedi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez ise "Bu yıl ülkemizde 18 ilde gerçekleştirilen program Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez Van'da düzenlenmektedir. Bu durum Van için olduğu kadar bölgemiz için de tarihi bir adım niteliği taşımaktadır. Yapılan başvurular içinde Van en fazla katılım gösteren ilk dört il arasında yer almıştır. Bu tablo şehrimizin sahip olduğu güçlü genç nüfusun potansiyelini bilime ve teknolojiye olan ilgisini açıkça ortaya koymaktadır. Van'ın gençleri, gelecekte yalnızca ülkemizin değil, dünyanın bilim ve teknoloji vizyonuna yön verecek önemli aktörler arasında yer alacaktır." diye konuştu.

NASA yetkilisi Dr. Mehran Khosravani'nin sunum yaptığı yarışmada, katılımcılar projelerinin kontrollerini yaparak mentör görüşmelerine başladı.

Yarışma, yarın sona erecek.