Van'da LGS'de 500 tam puan alan öğrenci yazılım mühendisi olmayı hedefliyor

Van'da Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Muhammed Emir Görmez, yazılım mühendisi olmayı hedefliyor.

Tuşba ilçesindeki Zeve Ortaokulu'ndan mezun olan 14 yaşındaki Görmez, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan öğrencilerden oldu.

Sonuçların açıklanmasıyla büyük sevinç yaşayan Görmez, AA muhabirine, Galatasaray Lisesi'nde okumak istediğini söyledi.

Akademisyen anne ve babasından büyük destek aldığını belirten Görmez, sınava hazırlık sürecinde her gün çözdüğü soru sayısını artırdığını dile getirdi.

Sınava çok iyi hazırlandığını anlatan Görmez, "Sene başında günlük 150 soru ile başladım. Boş zamanlarımda ders çalışmaya devam ettim, gün geçtikte soru sayısını artırarak 350'ye çıkardım." dedi.

Gün içinde çalışma saatlerinin değiştiğini ifade eden Görmez, şöyle konuştu:

"Okula gittiğim günler yorgun olduğum için çok çalışamıyordum. Okula gittiğim günler 150, tatil günlerimde ise 350 soru çözüyordum. Okuldan geldiğim zaman 4 saat, hafta sonları ise sabah 08.00'den akşam 18.00'e kadar çalışıyordum. Anne ve babam bu süreçte bana çok büyük yardımda bulundu. Bana saygı gösterdi. Misafir konusunda hassas davrandılar, yeri geldi yemeğimi odama getirdiler. Ben de yemek yerken bir yandan ders çalışmaya devam ettim. Ailemle beraber İstanbul ve Ankara'daki okulları gezdik. Galatasaray Lisesi'nde okumak istiyorum. Hayalim yazılım mühendisi olmak."

"Uzun yıllar planlı ve düzenli çalışmanın sonucu"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Gül Görmez ise oğlunun başarısının uzun yıllar planlı ve düzenli çalışmanın sonucu olduğunu söyledi.

Çocuğunun eğitimini devlet okulunda aldığını ve devlet okulunda da devam edeceğini belirten Görmez, şunları kaydetti:

"Oğlum Zeve İlkokulu'nda eğitime başladı ve Zeve Ortaokulu'ndan mezun oldu. Okulumuzun eğitim durumu ve olanakları oldukça iyi. Okulumuzdaki öğretmenlere ve müdürümüz Dinçer Birgül'e teşekkür ederim. Evde ailece kitap okuduk. Oğlum bizi hep böyle gördü ve derslerine daha çok önem verdi. Annelere tavsiyem, çocuklarının yanında bol bol kitap okusunlar ve sohbet etsinler. Çocukların okulda gün boyu neler yaptığıyla ilgili bilgi alsınlar."

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Aydın Görmez ise oğlu ile gurur duyduğunu ifade etti.

Öğrencilerin yeteneklerine uygun okullar seçmesi gerektiğini aktaran Görmez, şöyle konuştu:

"Eğitim hayatında verilen kararlar çok önemli. Ülkemizde insanlar garanti iş olur diye tercih yapıyorlar ve ileride yanlış meslek seçiminden dolayı mutsuz oluyorlar. Çocuğumuzda böyle bir durum yaşansın istemiyoruz. Bu yüzden çocuğumuzla İstanbul ve Ankara'ya gittik. Kendi gitmek istediği okullara baktı, analiz etti ve ileride hayal ettiği mesleği de düşünerek seçim yapacak. Kararı kendisine bıraktık. Çocuklara karar verme yetkisi verince özgüvenleri oluşuyor. Özgüven de başarı getirir."