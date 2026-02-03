Haberler

"Van'ın Depremselliği" programı düzenlendi

'Van'ın Depremselliği' programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve AFAD iş birliğiyle 'Van'ın Depremselliği' programı gerçekleştirildi. Uzmanlar Türkiye'nin yüksek deprem riski ve yapılan araştırmalar hakkında bilgi verdi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) iş birliğiyle "Van'ın Depremselliği" programı düzenlendi.

Afad Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sacit Mutlu, Türkiye'de bütünleşik afet yönetim sisteminin uygulandığını söyledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Dünya risk endeksi raporunda Türkiye'nin durumunun koyu kırmızı olduğunu görüyoruz. 193 ülke arasından riskin yüksek olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu rapor tehlike arz eden birleşenlerden oluşuyor. Ülke olarak risk raporunda 35. sıradayız, puanımız ise 14.62'dir. Afetlere maruz kalma seviyemiz oldukça yüksek. Afetlere karşı duyarlılık seviyesinde orta derecede yer alıyoruz."

Depremle ilgili birçok çalışma yürüttüklerini ifade eden Mutlu, şöyle devam etti:

"Deprem faylarını hem arazide gözlemliyoruz hem de deney yapıyoruz. Bu çalışmalarla fayın geçmişini öğrenmeye çalışıyoruz. Fayın aktif olup olmaması bizim için çok önemli. Fayın kayma hızı, depremi tekrarlama aralığı ve en son üretilen deprem miktarını detaylıca araştırıyoruz. Van'ı etkileyecek faylarda ilk etapta Iğdır fayı yer alıyor. Daha sonra Doğubayazıt fayı var, sonrasın da Çaldıran ve Erciş gibi birçok fay bulunuyor."

Programa AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş ve AFAD personelleri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sağlam - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar

Haftalardır tutuklu bulunan Mert Hakan hakkında karar
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım

Diyarbakır'da Türk bayrağıyla sosyal deney yapıldı! Sonucu görmeniz lazım
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti

Bebeğine şiddetle suçlanan kadın kendisini bu sözlerle savundu
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''

Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''