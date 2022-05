Van'da Altı Yıllık Yasak 1 Mayıs İçin Kalktı

VAN (ANKA) - Van'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ve sonrasında alınan valilik kararlarıyla yaklaşık altı yıldır süren eylem ve etkinlik yasağı 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde uygulanmadı. Vanlılar 6 yıllık yasağın ardından 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı.

Van'da 15 Temmuz darbe girişimin ardından ilan edilen OHAL ve arkasından valiliğin sürekli aldığı yasak kararları nedeniyle 6 yıldır kamuya açık alanlarda toplu eylem ve etkinlik yapılamıyordu. Bu yıl 1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü öncesinde de yasak süresi uzatıldı ancak bu kez 1 Mayıs kutlamalarına izin verildi. Vanlılar altı yıllık toplu açıklama, protesto hasretini böylece 1 Mayıs'ta sona erdirmiş oldu.

Van Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde, KESK, DİSK'e bağlı Genel-İş Van Şubesi, CHP, HDP, TKP, EMEP, DBP, İHD, TMMOB, Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ve ÇEVDER, gibi siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcilerin katılımıyla kutlamalar 1 Mayıs Musa Anter Barış Parkı'nda yapıldı.

"ASGARİ ÜCRETLİLERİN MAAŞI AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALIYOR"

CHP Van İl Başkanı Seracettin Bedirhanoğlu, emekçilerin verdiği emeğin karşılığını almadığını belirterek şunları söyledi:

"Maalesef ülkemizde emeğin karşılığı tam ödenmiyor. Maaşlar ve ikramiyeler çok düşük. Tüm çalışanlar mevcut işinin dışında 2'nci bir iş arayışında. Çünkü verdiği emeğin karşılığını alamıyor. Bugün neredeyse tüm çalışanların maaşı yoksulluk sınırının altında. Asgari ücretlilerin maaşı ise açlık sınırının altında kalıyor. Bunun yanında ülkemizde on binlerce çalışan sebepsiz yere işinden oldu. Yargının beraat kararına rağmen binlerce kişi hala iş başı yapmayı bekliyor. Hukuk yerine keyfilik almış başını gidiyor. İş kazaları hala can yakmaya devam ediyor. Bu alanda Avrupa'da birinciyiz. Her gün ortalama 4 insanımızı iş kazalarında kaybediyoruz. Her yıl yüzlerce insanımız ölümü iş kazasına maruz kalıyor. Bu konuda can güvenliği önlemleri çok yetersiz. En son İstanbul'da boya fabrikasında çıkan işyeri yangınında 3 işçi kardeşimizi kaybettik."

"ÇALIŞANIN CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANMALI"

İşçi ve memurların banka faizlerinden ve icra dairelerinden kurtulması gerektiğini vurgulayan Başkan Bedirhanoğlu, şunları söyledi:

"Mevcut yaşanan birçok sebepten dolayı 1 Mayıs'ı buruk bir atmosferde kutluyoruz. Artık bu düzen değişmeli. Çalışanın can güvenliği sağlanmalı, hukuki hakları korunmalı. İşçi ve memur, banka faizlerinden ve icra dairelerinden kurtarılmalı. Çalışanlardan vergi alınmamalı. İster devlette ister özel sektörde çalışsın, ister mavi yakalı, ister beyaz yakalı olsun, Her çalışan rahat ev ve otomobil sahibi olabilmeli. Yıllık izinlerinde çoluk, çocuk rahat tatil yapabilmeli. Ücretsiz kreş ve anaokulu hizmetlerinden faydalanabilmeli. Emekçi el üstünde tutulmalı. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi selamlıyor, Bugün için 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramınızı yarın için de Ramazan Bayramı'nızı kutluyorum."

Etkinlik, Pınar Aydınlar ve Kadir Çat'ın müzik dinletisiyle son buldu.