Van'da AFAD akreditasyon kampına 23 ilden 53 ekip ve 800 personel katıldı

Van'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) tarafından düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Akreditasyon Kampı" başladı.

Van Valiliği ev sahipliğinde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen kampa, 23 ilden 53 ekip ve 800 personel katıldı.

Edremit ilçesindeki Fidanlık Parkı'nda yapılan kamp için kente gelenler, kurdukları çadırlara yerleşti.

Kampa katılan AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, burada yaptığı konuşmada, illerde yapılan akreditasyon kamplarının önem arz ettiğini belirtti.

Kamplarda eğitimlerin yanı sıra personellerin keyifli vakit geçirdiğini ifade eden Gevrek, şunları kaydetti:

"Bu kampların amacı akredite olan ekiplerimizin bir araya gelmesi, birbirleriyle tanış olması, işbirliği ve tecrübe paylaşımında bulunması, koordinasyonun daha iyi sağlanması, operasyon gücümüzün bir üst seviyeye çıkarılması, bilgi ve görgümüzü de artırmaktır. Ülkemiz önemli bir deprem fay hattı üzerinde bulunuyor ve afet bölgesi. Deprem dışında diğer afetler de zaman zaman oluyor. Son yıllarda ani iklim hareketlerinin olması, çığ, taşkın ve sel gibi birtakım afetleri de beraberinde getiriyor. O nedenle afetlere müdahale, afetlerle mücadele gücümüzü en üst seviyeye çıkarmak durumundayız. Onun için sizlerin varlığı bizim için ayrı bir güç. Sizin gücünüz bizim gücümüz."

Gevrek, "Bu işe gönül veren sizler, ailenizden, evinizden, özel yaşantınızdan fedakarlık yaparak böyle bir kampa geldiniz. Bizler de bu kamp vesilesiyle sizlerle iki gün birlikte olmaktan büyük kıvanç duyacağız. Dolayısıyla afetlere müdahale ve afetlerle mücadele bizim için çok önemli bir alan. Ülke genelinde 665 ekibin ve 22 bine yakın personelin akredite olması, gönüllü olarak buraya gelmesi ve bir işin ucundan tutması emin olun çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ise Kahramanmaraş depreminden sonra akreditasyon kamplarına başladıklarını dile getirdi.

Ergin, "Milletimizin canları afetlerde sizlere emanet, sizlerin canlarınız da bize emanet. Burada da nasip olursa bir taslak çalışmamız var. Gönüllülük yasası. Umut ediyoruz ki bu yıl bu yasamız çıkmış olacak. Burada da gönüllülerimizin statüsü, izinleri, afet ve acil durumlarda, eğitimlerde, tatbikatlarda izinleri de kanun altında olacak." diye konuştu.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş da ekiplerin bu tür kamplarla afetlere hazırlık ve müdahale kapasitelerine güç kattığını vurgulayarak, "Afetler için sınır tanımaz bir haldeyiz. Bir afet meydana geldiğinde ihtiyaç duyulan şey sadece ekipman değildir, insandır, cesarettir, tecrübedir, koordinasyondur ve en önemlisi yardıma koşma iradesidir." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ekipler, çadırların etrafında kamp ateşi yakarak zaman geçirdi.

Kaynak: AA