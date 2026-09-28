Van'da 25 yıl sigara içen baba, çocuklarının sözüyle bağımlılığından kurtuldu

Van'da yaşayan Yunus Sunkur, çocuklarının "baba çok kötü kokuyorsun" demesinden etkilenerek Sağlıklı Hayat Merkezi'nden aldığı destekle 25 yıl boyunca içtiği sigarayı bıraktı.

Anadolu Ajansının (AA) "Bir Nefes Bin Zehir" başlıklı dosyasının bu haberinde, Van'da 2 çocuk babası Yunus Sunkur'un sigarayı bırakma hikayesi anlatıldı.

Ortaokul yıllarında arkadaşlarından özenerek sigaraya başlayan Sunkur, ilerleyen yıllarda sigaraya bağımlı hale geldi.

Günde iki paketten fazla sigara tüketen Sunkur, uyku düzensizliği, nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı.

Çocuklarının sürekli "Baba çok kötü kokuyorsun", "Ne olur bu sigarayı bırak", "Ne zamana kadar içeceksin" şeklindeki sözlerinden etkilenen Sunkur, sigarayı bırakmaya karar verdi.

Bağımlılığından kurtulmak için araştırma yapan Sunkur, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi'nin sigara bırakma polikliniğine başvurdu.

Çocuklarından ve merkezde görevli sağlık çalışanlarından destek alan Sunkur, uzmanların önerileri ve düzenli kontroller sayesinde bağımlılıktan kurtuldu.

Yaklaşık bir yıldır sigaradan uzak bir yaşam süren 39 yaşındaki Sunkur, çevresindeki herkese sigarayı bırakmaları konusunda telkinde bulunuyor.

"Çocuklarım için sigarayı bırakacağım dedim"

Sunkur, AA muhabirine, ortaokul döneminde mahalledeki arkadaşları yüzünden sigaraya başladığını söyledi.

Yıllar boyunca sigara kullandığını ve çocuklarının da isteğiyle sigarayı bırakmaya karar verdiğini anlatan Sunkur, araştırmaları sonucunda İlçe Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ettiğini belirtti.

Yunus Sunkur, ziyareti sırasında ilaç tedavisiyle sigarayı rahatlıkla bırakabileceğini öğrendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ben de denemek için başvuru yaptım. İyi ki gelip tedavimi olmuşum ve bu sayede sigarayı bıraktım. 25 yıl boyunca içtim ve bu zamana kadar boşuna içtiğimin farkına vardım. İyi ki sigarayı bıraktım. 'Çocuklarım için sigarayı bırakacağım' dedim. Çocuklarımın sözleri sigarayı bırakmamda büyük bir etken oldu. İlçe Sağlık Müdürlüğündeki sigara bırakma polikliniğinde ilaç alarak sigarayı bıraktım."

"Yaşam kalitem arttı"

Sigaranın hayatını olumsuz etkilediğini anlatan Sunkur, şunları kaydetti:

"Kendimi hayata geri dönmüş gibi hissediyorum. Yaşam kalitem arttı, uyku düzenim iyileşti. Yemeklerden, içeceklerden tat almaya başladım. Sporla uğraşıyorum, sigarayı bıraktıktan sonra performansım arttı. Hiç yorulmadan 2-3 saat aralıksız spor yapmaya başladım. En güzeli de artık çocuklarım bana rahatlıkla sarılabiliyor. Bana, 'Baba iyi ki sigarayı bıraktın artık kokmuyorsun' diyorlar. Sigara kullananlara sesleniyorum, bir an önce bırakın. Hiçbir şekilde rahatsız olmayacaksınız ve hayata geri döndüğünüzü hemen fark edeceksiniz. Sigarayı bıraktıktan sonra yaşam kaliteniz artacak."

Sigara bırakma polikliniğinde görevli doktor Turan Kızıltaş ise "Yunus Bey 25 senedir sigara içiyordu. Günde iki paketten daha fazla sigara içiyormuş. İlerleyen dönemlerde bir miktar azaltmış ama yine de sigaranın her türlüsü zarar. Bir tanesi de 20 tanesi de zarar. Yunus Bey bize başvurduğu zaman çok kararlı bir şekilde gelmişti. Ailesinin, çocuklarının kendisinden rahatsızlık duyduğunu ve buna üzüldüğünü söylemişti. Yunus Bey'in rahatsızlıklarını dikkate alarak uygun ilaç tedavisine başlamıştık. İlaç tedavisinden zamanla çok ciddi anlamda fayda gördüğünü belirtti ve yaklaşık bir senedir sigara içmeyi bıraktı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA