Van'da 2011 Depreminin 14. Yıldönümünde Tatbikat Düzenlendi

VAN'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen 604 kişinin hayatını kaybettiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 14'üncü yıl dönümünde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) koordinasyonunda deprem tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği merkez üssü Tuşba ilçesinin Dilimli Mahallesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan 5 kişi ekipler tarafından yaralı olarak çıkarıldı.

Van, 23 Ekim 2011'de Richter ölçeğine göre 7.2, 9 Kasım 2011'de 5.6 büyüklüğünde 2 depremle sarsıldı. Depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin kişi yaralandı. İki depremde, kent merkezinde 25 bina yıkıldı, yüzlerce konut ağır hasar gördü. Yaklaşık 100 bin nüfuslu Erciş ilçesinin 3'te 1'e yakını harabeye döndü.

ARAMA KURTARMA KÖPEĞİ DE KULLANILDI

Van'da Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü koordinasyonunda 23 Ekim'de meydana gelen depremin 14'üncü yıl dönümünde deprem tatbikatı düzenlendi. AFAD koordinasyonundaki tatbikata Polis Arama Kurtarma (PAK), UMKE, Hayata Bir Dokunuş Arama ve Kurtarma (HADAK), Hak Arama Kurtarma, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden oluşan arama kurtarma ekipleri katıldı. Ekipler, senaryo gereği merkez üssü Tuşba ilçesinin Dilimli Mahallesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde kısmen yıkılan Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nin çatı, 3'üncü kat ve çöken merdiven boşluğunda enkaz altında kalan 5 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Arama kurtarma köpeğinin de kullanıldığı hastanenin çatı katında 1, 3'üncü katlarda enkaz altında kalan 3 kişi ile çöken merdiven boşluğundaki 1 engelli yaralı olarak çıkarıldı. JAK, PAK, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından enkaz altında çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanelere ulaştırıldı.

Van Vali Yardımcısı Önder Koç ve AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş tatbikata katılan ekiplerle tokalaşarak tebrik ettikten sonra hatıra fotoğraf çekti.