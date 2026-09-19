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Van, Bitlis ve Muş'ta Gaziler Günü kutlandı

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Van, Bitlis ve Muş'ta Gaziler Günü kutlandı
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Van, Bitlis ve Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van, Bitlis ve Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen programda Van Valisi Ozan Balcı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

Törenin ardından Vali Balcı ve beraberindeki protokol üyeleri, Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Bitlis

Polisevi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali Ahmet Karakaya, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin istiklali uğruna büyük fedakarlıklar yaptığını söyledi.

Şehitlik ve gaziliğin Türk milletinin vicdanında en yüce mertebeler arasında yer aldığını ifade eden Karakaya, şunları kaydett:

"Gazilerimizin gösterdiği cesaret ve fedakarlık, Türkiye'mizi sadece kendi evlatları için değil, dünyadaki tüm mazlum milletler için de güvenilir bir umut kapısı kılmaya devam etmektedir. Gazilerimiz, milletimizin sarsılmaz gururu, bağımsızlığımızın yaşayan abideleridir. Göğüslerinde taşıdıkları şeref madalyaları, sadece kendi yiğitliklerinin değil, evlatlarımızın ve gelecek nesillerimizin de yolunu aydınlatan birer meşaledir. Onların aziz hatıraları ve verdikleri fedakarca mücadeleler, gönüllerimizde daima diri kalacaktır. Gaziler Günü'nüzü kutluyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vefa Akdoğan da Gaziler Günü'nün önemine değinerek, gazilerin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından gazilere hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Programa, 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Haşim Bildiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, gaziler ve yakınları katıldı.

Programın ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Muş

Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi ve mezarlara karanfiller bırakıldı.

Şehitler Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Avni Çakır, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için büyük fedakarlıklarda bulunan gazilerin huzurunda Gaziler Günü'nü idrak etmenin gurur ve onurunu yaşadıklarını söyledi.

Bu milletin tarih boyunca vatan uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Milli Mücadele'den Kıbrıs'a, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar uzanan şanlı tarihimiz bunun en güçlü göstergesidir. Ecdadımız bizlere yalnızca bir vatan bırakmamış, vatan sevgisini, mücadele ruhunu ve gerektiğinde bu topraklar için her türlü fedakarlığı gösterme kararlılığını da miras bırakmıştır. Kahraman gazilerimiz ise bu kutlu mirasın yaşayan temsilcileridir. Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canınızı ortaya koydunuz, bedeninizi bu aziz topraklara siper ettiniz. Gazilik bizler için yalnızca bir unvan değil, vatan için ödenmiş bir bedelin ve millet için gösterilmiş fedakarlığın en büyük nişanelerinden biridir."

Vali Çakır ve beraberindeki protokol üyeleri daha sonra Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Törene AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kurum amirleri ve gaziler katıldı.

Kaynak: AA
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