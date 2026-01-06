Van, Bitlis ve Hakkari'de 76 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 76 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 39 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kapanan 25 yerleşim yeri yolundan 21'i ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı 4 yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri de Hakkari-Van kara yolunda çığların düştüğü Arslankaya Tüneli yakınında yol genişletme çalışması yürüttü.

Yüksekova ilçesinde ise yoğun sis ve dondurucu soğuk hayatı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü ilçede, ağaçlarda kırağı, Merkez İhsaniye Camisi'nin saçaklarında 1 metreye yakın buz sarkıtları oluştu.

Yüksekova Belediyesi ekipleri ise çarşı merkezinde ve ara sokaklarda biriken karı temizledi.

Bitlis

Bitlis genelinde yolu kardan kapanan 33 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kardan kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirtti.

Karın ardından soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte belediye ve Karayolları ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Öte yandan Muş'ta da kar yağışının ardından kent merkezinde soğuk hava etkili oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte son 1 haftada kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu söyledi.

Köy yollarında genişletme çalışması yapıldığını bildiren Yentür, acil durumlar için de bazı bölgelerde ekiplerin hazır bekletildiğini kaydetti.