Van AFAD ekipleri yurt dışındaki olası afetlerde can kurtarmaya hazırlanıyor

Van İl Afet ve Acil Durum ( Afad ) Müdürlüğü ekipleri, Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG) kentte başlattığı sınav sürecini başarıyla tamamlamak için zorlu tatbikatlar gerçekleştiriyor.

Kentte olası afetlere en kısa sürede müdahale edebilmek için adeta zamanla yarışan, eğitim ve tatbikatlarla olaylara müdahale yetkinliklerini geliştiren AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bazda akreditasyon alabilmek için de çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yaklaşık bir yıldır INSARAG sınavına hazırlanan 76 kişilik ekip, Van'da başlayan ve 18 Eylül'e kadar devam edecek INSARAG Tanımlı Ulusal Akreditasyon (IRNAP/ITUAS) sınav sürecinde zorlu etaplardan geçiyor.

Tuşba ilçesindeki alanda gerçekleştirilen sınav kapsamında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği büyük bir deprem olduğu ihbarını alan ekipler, gerekli malzemeleri alarak bölgeye intikal etti.

Afet bölgesinde hızla konuşlanan ekipler, kendilerine verilen görevler kapsamında arama kurtarma, yaralı sevki, çadır kurulumu gibi çalışmaları yerine getirdi.

Ankara ve İstanbul'dan gelen uzmanlar da gerçeği aratmayan görüntülere sahne olan tatbikatı anlık olarak takip ederek ekiplerin bilgi, beceri, koordinasyon ve müdahale kabiliyetlerini değerlendirdi.

Farklı alanlarda gerçekleştirilecek tatbikatlar sonunda tamamlanacak sınavın başarıyla sonuçlanması durumunda Van AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, uluslararası geçerliliği olan akreditasyonu almaya hak kazanacak.

"Sınav sürecimiz başladı"

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler çatısı altında bulunan INSARAG yapılanması kapsamında ulusal bazda akredite olabilmek için sınava katıldıklarını söyledi.

Ankara ve İstanbul ekiplerinin sınavı başarıyla tamamlayarak akredite olduğunu ifade eden Ulutaş, "Bu süreçte İstanbul ve Ankara ekipleri kalan AFAD müdürlüklerinin de bu sisteme dahil olabilmesi için INSARAG bünyesinde bulunan IRNAP sınav sürecini ilimizde de başlatmış olduk. Olay yerine intikal, konuşlanma, olay yerindeki çalışmaları koordine etme, haberleşme ve o bölgede yürütülecek bütün çalışmaların değerlendirileceği 36 saat sürecek tatbikat ve sınav sürecimiz başladı." dedi.

Van AFAD olarak 76 kişilik ekiple sınava katıldıklarını belirten Ulutaş, ulusal bazda bütün arama kurtarma müdürlüklerinin bu sınav sisteminden geçmesi açısından bu sürecin önemli olduğunu vurguladı.

Sınavı başarıyla tamamlamaları halinde uluslararası alanda gerçekleşebilecek afetlere müdahale edebileceklerini anlatan Ulutaş, "En son Venezuela'da meydana gelen depremde İstanbul ekiplerimiz olay bölgesine intikal ettiğinde Ankara'da sınav sürecinde olan ekiplerimiz de onlara destek oldu. Daha sonraki süreçte bunun gibi bir görev meydana geldiğinde bundan sonra artık Van ekibi olarak da biz de o sürece dahil olup o görevlerde yer alacağız." şeklinde konuştu.

"Rehberdeki ilgili maddelerin yerine gelip gelmediğini denetliyoruz"

Afyonkarahisar Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Ramazan Yerli ise daha önce Ankara Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğünde vekaleten görev yaptığını ve bu süreçte uluslararası sınıflandırılmış "Ankara Tur 02" ekibinin başında tim lideri olduğunu dile getirdi.

AFAD'ın ağır seviyede sınıflandırılmış uluslararası 2 ekibinin olduğunun altını çizen Yerli, "İstanbul ve Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ndeki ekiplerimiz uluslararası seviyede yer almaktadır. Onun haricinde kalan 9 arama ve kurtarma birlik müdürlüğümüzü de ulusal düzeyde ekipman, donanım, malzeme ve personel kapasitesini artırmaya yönelik sınıflandırma süreçlerine tabi tutuyoruz. Buraya 2 gün önce geldik. Dün evrak ve belge incelemelerini gerçekleştirdik bugün ise 36 saatlik saha sınıflandırma sürecini sabah itibarıyla başlattık." dedi.

Sınavın 36 saat boyunca devam edeceğini dile getiren Yerli, "Sınav sürecinde başka bir il veya ülkeden gelen afet haberini alarak buna yönelik yapılması gereken ulusal standart uygulamalarının yerine getirilmesini takip ediyoruz. Bununla ilgili sınıflandırma rehberimiz var. Rehberdeki ilgili maddelerin yerine gelip gelmediğini denetliyoruz." diye konuştu.

Van AFAD arama kurtarma personeli Rıdvan Birik ise "Yaklaşık 16-17 saha çalışmamız var. Hiç durmadan iki ayrı enkazda çalışacağız. Yaklaşık bir yıldır bu sınava hazırlanıyoruz, tatbikatlar yapıyoruz. Başarılı olacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA