Ankara Valisi Şahin koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Serra'ya devretti

Ankara Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu Çankaya İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Serra Arslan'a devretti.

Valiliğin, NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yöneticiler ile öğretmen ve öğrencilerden oluşan heyeti kabul etti.

