Vali İdris Akbıyık Datça'da İncelemelerde Bulundu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Datça ilçesinde bazı incelemelerde bulundu.

Datça Kaymakamlığını ziyaret eden Akbıyık'ı, Kaymakam Murat Atıcı karşıladı.

Ziyaret kapsamında hayırsever iş insanı İsmet Tekinalp tarafından yapımına başlanan 12 derslikli okul inşaatı yerinde incelendi.

Vali Akbıyık, daha sonra önümüzdeki günlerde yapımına başlanması planlanan yeni hükümet konağının yapılacağı alanda inceleme yaptı.

Daha sonra esnafla bir araya gelen ve vatandaşla sohbet eden Akbıyık, sorunları dinledi.

Akbıyık'a, Kaymakam Atıcı'nın yanı sıra protokol üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Güncel
