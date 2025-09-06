Vali Aydoğdu, Öğretmen Kübra Aydın'ı Başarı Belgesiyle Ödüllendirdi

ERZİNCAN Valisi Hamza Aydoğdu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanan öğrencisi için burs ve yurt talebinde bulunan öğretmen Kübra Aydın'ı başarılı belgesiyle ödüllendirdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 8 Eylül'de başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim sezonu öncesi ildeki okullarda görevli idarecilerle toplantı yaptı. Yeni eğitim dönemiyle ilgili yapılan toplantının ardından Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile Ordu Caddesi'nde yürüyen Vali Aydoğdu'nun yanına gelen 13 Şubat İlkokulu Müdür Yardımcısı Kübra Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan tanıdığı Yunus Emre Adaş'ın, babasının sağlık sorunları sebebiyle sıkıntıları olduğunu bildirdi. Aydın, "Sosyal Bilimler Lisesi mezunu ve İstanbul Hukuk Fakültesi'ni kazanan bir öğrencimiz var. Babası 3 aydır yoğun bakımdaydı. Öğrencimizin bursa, yurda ihtiyacı var" dedi. Öğretmen Kübra Aydın'a "Allah senden razı olsun" diyerek telefonunu aldığı Yunus Emre Adaş'ı arayan Aydoğdu, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Vali Aydoğdu, Adaş'a "Ben senin yurt işini ve diğer işlerini çözeceğim. Rahat ol. Babana selam söyle akşam bir çay içmeye geleceğiz" diyerek telefonu kapattı. Aydoğdu, duygulanan öğretmenden ağlamamasını istedi.

ZİYARETE GİTTİ

Vali Aydoğdu, telefonla görüştüğü Yunus Emre Adaş'ı akşam evinde ziyaret etti. Şeker hastası olan ve beynine pıhtı atması sebebiyle tedavi gören Süleyman Adaş (47) ile görüşen Aydoğdu, Yunus Emre'den de durumu hakkında bilgi aldı. Vali Aydoğdu, Yunus Emre'ye gereken desteği vereceklerini belirterek evden ayrıldı.

KÜBRA ÖĞRETMENE BAŞARI BELGESİ

Vali Aydoğdu, öğrencisi için burs ve yurt talebinde bulunan Kübra Aydın'ı başarı belgesiyle ödüllendirdi. Kübra öğretmene teşekkür eden Vali Aydoğdu, "Duyarlılığın için teşekkür ederim. Allah senden razı olsun. Allah seni var etsin. Allah sayılarınızı artırsın dedi.

Vali Aydoğdu, Kübra öğretmene verdiği başarı ödülünü sosyal medya hesabından da paylaştı. Ödül töreninde fotoğraflara da yer veren Vali Aydoğdu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öğrencisinin derdiyle dertlenen, onun geleceği için yüreğiyle mücadele eden Kübra Öğretmen'e başarı belgesi takdim ettik. Öğretmen, yalnızca bilgi aktaran değil; vicdanıyla, şefkatiyle, merhametiyle yoğrulmuş bir hayatı öğrencilerine rol model olarak sunan kişidir. Bu değerli an aslında bir vicdan aynasıydı. Müdürler toplantısından sonra bir öğretmenin adımlarındaki telaş, bir öğrencisinin derdine sevdalanmasının göstergesiydi. Kübra Öğretmen'in elleri titriyordu, sesi titriyordu ama kalbi sevgiyle atıyordu, çünkü O, bir çocuğun umudu, bir ailenin duası, bir şehrin vicdanıydı. Öğretmenlik, yalnızca sınıfta müfredat anlatmak değildir. Öğretmenlik; bir öğrencinin dertlerini kendi derdi bilmek, evladının geleceğini kendi evladının geleceği gibi sahiplenmektir. İşte o anda Kübra Öğretmen bize şunu hatırlattı: Şefkat bir ders konusu değil, bir yaşam biçimidir. Merhamet bir ünite başlığı değil, nefesin her anında var olması gereken bir ruh halidir. Bu olay, bir öğretmenin aslında topluma en büyük rol model olduğunu hepimize haykırıyordu. Sınıfta anlattıklarını sokakta da yaşayan, kitap sayfalarındaki bilgiyi hayata taşıyan, vicdanıyla örnek olan bir insan portresi… Öğrencisinin derdini çözmek için titreyen eller, aslında samimiyetin bütün yüreklere sirayet etmesinin habercisiydi.

Ve belki de Kübra Öğretmen'in o samimi hali, herkese en çok şunu düşündürdü: İnsan olmak, kalbe dokunmakla başlar. Öğretmen, kalpten kalbe yol açandır. Kübra Öğretmen'in koşusu bir şehri, bir ülkeyi duygulandırdı; çünkü o koşu, iyiliğe koşan bir insanın, insanlık adına attığı en kıymetli adımlardan biriydi. Bizim bu insani olaydan çıkarabileceğimiz en değerli derslerden birisi de şudur: İnsanı değerli kılan her yürek aslında değerli olandır ve bu millet o değerli olana değer vermeyi bilen necip ve irfan sahibi bir millettir. Bir öğretmenin bütün toplumun samimi duygularını nasıl ortaya çıkardığını görünce, her şeyin bir insanla başladığını ve bir öğretmenin her şeyi değiştirebileceğini birlikte yaşayarak gördük. İyiler ve iyilikler hep var olsun inşallah… Teşekkürler Kübra Öğretmen.

