Vahim iddia! Afyonkarahisar ve Denizli'de kuş gribi nedeniyle 6.5 milyon kanatlı hayvan itlaf edildi

Küresel manada 200 milyondan fazla kanatlı hayvanın ölümüne neden olan kuş gibi hastalığının Türkiye'de de görüldüğü iddiası gündem yarattı. Konuya ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama gelmezken, Afyonkarahisar ve Denizli'deki yumurta üretim tesislerinin kuş gribi vakalarına rastlanması üzerine karantinaya alındığı ve 20 Ocak'tan bu yana 6.5 milyon kanatlı hayvanın itlaf edildiği öne sürülüyor.

Son 18 aydır dünyanın birçok ülkesinde yoğun şekilde görülen ve bugüne kadar 200 milyondan fazla kanatlı hayvanın ölümüne neden olan kuş gribi vakalarının Türkiye'de de görüldüğü iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"AFYONKARAHİSAR'DA 5 MİLYONDAN FAZLA TAVUK İTLAF EDİLDİ"

Bloomberg HT'nin haberine göre, Afyonkarahisar ve Denizli'de kuş gribi vakaları artmaya başladı. Resmi makamlardan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, Türkiye'nin yumurta üretiminin başkenti konumundaki Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde 20 Ocak'ta kuş gribi vakalarının görülmeye başlandığı ve karantinaya alınan Başmakçı ilçesindeki yumurta üretim tesislerinde 5 milyonu aşkın tavuğun itlaf edildiği öne sürüldü.

"DENİZLİ'DEKİ TESİSLER KARANTİNA ALTINA ALINDI"

Denizli'nin Honaz ilçesindeki yumurta üretim tesisleri de kuş gribi vakaları dolayısıyla karantinaya alındı ve ilçede 1.5 milyon civarı yumurta tavuğunun itlaf edildiği iddia ediliyor.

"BAKANLIK SALGINI KONTROL ALTINA ALMAYA ÇALIŞIYOR"

Dünya Hayvan Sağlık Örgütü'ne bildirimde bulunan Tarım ve Orman Bakanlığı, salgını kontrol altına almaya çalışıyor. Kanatlı sektörünün kâbusu olan beyaz et ve yumurta piyasasında dengeleri bozan kuş gribi vakası, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü verilerine göre, son bir buçuk yılda en az 60 ülkede görüldü.

HASTALIK NEDENİYLE DÜNYADA 200 MİLYONDAN FAZLA HAYVAN ÖLDÜ

Küresel manada söz konusu hastalık veya toplu itlaf nedeniyle 200 milyondan fazla kanatlı hayvan öldü. Sadece ABD'de son bir yılda 58 milyondan fazla kümes hayvanı kuş gribi enfeksiyonu nedeniyle itlaf edildi.