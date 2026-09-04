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Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın

Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın Haber Videosunu İzle
Yüz ifadesine dikkat! 'Yakışıklı Mısırcı'yı illallah ettiren kadın
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"Yakışıklı Mısırcı" olarak tanınan esnafı ziyaret eden başörtülü bir turistin göğüs dekolteli tercihi dikkatlerden kaçmadı. O anlarda mısırcının "Yok artık" dercesine yüz ifadesi de ekrana yansıdı.

Sosyal medya platformlarında paylaşılan bir video, kullanıcılar arasında yoğun bir tartışma başlattı. "Yakışıklı Mısırcı" lakabıyla tanınan esnafın tezgahını ziyaret eden başörtülü bir turistin tercih ettiği dekolteli kıyafet dikkat çekti.

MISIRCININ YÜZ İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, tezgah başında satış yapan mısırcının, müşteriyle diyalog kurduğu esnadaki şaşkın yüz ifadesi kameraya yansıdı. O anları şaşkınlıkla izleyen esnafın bakışları sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

"DAHA NELER GÖRECEĞİZ" 

Kısa sürede yüksek izlenme oranlarına ulaşan paylaşımın altına binlerce yorum yapıldı. Kullanıcılar, kıyafet tercihi ve yaşanan anlar karşısında "Daha neler göreceğiz" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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