Güvenlik ve bilgisayar mühendisliği uzmanları, dijital ortamlarda bırakılan izlerin yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerinde kullanılabildiğine işaret ederek, vatandaşların kişisel verilerini paylaşırken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Teknolojinin günlük yaşamda yaygınlaşmasıyla sosyal medya hesapları, mesajlaşma uygulamaları ve yapay zeka platformlarında paylaşılan kişisel verilerin çeşitliliği de artıyor.

Kullanıcıların fotoğrafları, ses kayıtları, yazışmaları ve dijital paylaşımları, dolandırıcılar tarafından kişilerin iletişim tarzını ve alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla kullanılabiliyor.

Yapay zeka teknolojilerinden yararlanan dolandırıcılar, elde ettikleri veriler üzerinden kişilerin seslerini ve konuşma biçimlerini taklit ederek yakın çevrelerine ulaşabiliyor.

Özellikle kişiye özel hazırlanan mesajlarla güven kazanmaya çalışan dolandırıcılar, acil para ihtiyacı bulunduğunu öne sürerek vatandaşlardan para talep edebiliyor.

Telefonlara yetkisiz erişim sağlanabiliyor

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Başkomiser Esranur Çelik, AA muhabirine, son dönemde WhatsApp ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Özellikle mobil cihazlardaki güvenlik açıklarından yararlanılarak telefonlara yetkisiz erişim sağlanabildiğini ifade eden Çelik, ???????şöyle konuştu:

"Dolandırıcılar ele geçirdikleri WhatsApp yazışmalarını yapay zeka teknolojileriyle analiz ederek kişilerin konuşma tarzını, hitap şeklini ve sık kullandıkları ifadeleri çıkarıyor. Ardından sanki kendileriymiş gibi yakınlarına mesaj atarak acil paraya ihtiyaçları olduğunu söylüyorlar. Bu nedenle tanıdığımız birinden gelmiş gibi görünen mesajlara dahi doğrudan güvenmemeliyiz." dedi.

Çelik, özellikle telefonla arayarak karşıdaki kişinin gerçekten tanıdıkları olup olmadığının doğrulanmasını tavsiye ederek, "Karşı tarafın konuşma tarzı tanıdığımız kişiye benzese bile mutlaka telefonla arayarak teyit almalıyız. Acele ettirerek para göndermemizi istiyorlar. Bu sırada iletişim kurmamızı da engellemeye çalışıyorlar. IBAN sahibinin tanıdığımız kişi olmaması da dikkat edilmesi gereken hususlardan biri. Telefonla teyit almadan kesinlikle para gönderilmemeli." diye konuştu.

Yapay zekanın günlük yaşamda giderek daha fazla kullanıldığını, vatandaşların fotoğraf düzenleme, video hazırlama, sunum oluşturma ve metin yazdırma gibi pek çok amaçla bu teknolojiden yararlandığını anlatan Çelik, "Günümüzde yapay zekayı her alanda çok sık kullanıyoruz. Önemli olan buraya çok fazla kişisel bilgimizi vermememiz. Çünkü yarın öbür gün dijital izlerimiz bize bir tehdit unsuru olarak geri dönebilir. Yapay zekanın bizi çok iyi tanıdığını, bütün sorularımıza ayrıntılı cevap verdiğini düşünebiliriz. Ancak bunun nedeni daha önce kendimiz hakkında paylaştığımız bilgiler olabilir. Bu nedenle dijital ortamlarda hangi bilgileri paylaştığımıza dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka ile daha inandırıcı dolandırıcılık yöntemlerini görüyoruz"

Yapay zeka üzerinde doktora yapan Kafkas Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Aydın ise yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Son yıllarda özellikle deepfake teknolojisinin dolandırıcılık faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmaya başlandığını belirten Aydın, ünlü kişilerin görüntülerinin taklit edilerek vatandaşların sahte yatırım fırsatlarına yönlendirildiğini ifade etti.

Yapay zekanın en dikkat çekici yeteneklerinden birinin ses taklidi olduğunu söyleyen Aydın, şunları kaydetti:

"Son yıllarda gelişen yapay zeka teknolojileri ile birlikte daha ikna edici, daha inandırıcı dolandırıcılık yöntemlerinin olduğunu görmekteyiz. Bunlardan en önemlisi deepfake video yöntemleri. Burada ünlü kişilerin videoları kullanılarak vatandaşların sahte yatırımlara yönlendirilmeleri teşvik ediliyor ya da deep filter dediğimiz yöntemler kullanılıyor. Bu şekilde dolandırıcılar canlı ortamlarda, canlı yayınlarda kendi cinsiyetlerini gizleyip karşı tarafa kadınsa erkek olarak görünebiliyor ya da erkekse kadın olarak görünebiliyor ve karşı taraftan bir ücret talep edebiliyorlar. Yine yapay zekanın en başarılı olduğu yöntemlerden birisi de sesleri taklit edebilme yeteneği. Şu anda tek bir ses kaydıyla yapay zeka bir kişinin sesini taklit edebiliyor. Dolandırıcıların eline geçtiği zaman da bu ses kaydıyla yakın çevresinden para talep edebiliyorlar."

Aydın, dolandırıcıların özel mesajları ve geçmiş sohbetleri inceleyerek kullanıcıların iletişim tarzını taklit edebildiğini belirterek, "Dolayısıyla sosyal medya üzerinde veya da dijital dünya üzerinde verilerimizi paylaşırken daha dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü verilerimizi paylaştıkça daha savunmasız hale gelebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA