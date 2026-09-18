Uzay Kongresi'nin maskotu "Turquoise" davetlileri "rekortmen" patentiyle karşılayacak

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Türkiye'nin ekim ayı başında ev sahipliği yapacağı 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), bildiri özeti ve kayıt sayılarıyla geçmiş rakiplerini geride bırakırken etkinliğin maskotu olarak belirlenen caretta caretta "Turquoise" davetlileri "rekortmen" patentiyle karşılamaya hazırlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından her yıl düzenlenen kongre, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde, SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde ve AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nda 5-9 Ekim'de Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Son hazırlıkları yapılan kongre, şimdiden ilgi odağı oldu. Etkinlik, üç alanda rekorlarını günden güne geliştiriyor.

Bildiri sayısında Milano ve Sidney'i geride bıraktı

IAC 2026'nın bilimsel programına 108 ülkeden 8 bin 330 bildiri özeti gönderildi. Bu rakam, IAC tarihinde hem başvuru sayısı hem de ülke çeşitliliği bakımından tüm zamanların en yüksek seviyesini gösteriyor.

Geçmiş kongrelerden Milano 2024 yaklaşık 7 bin, Sidney 2025 ise yaklaşık 6 bin 400 başvuru almıştı.

Tek bir ülkeden yapılan en yüksek başvuru da IAC 2026'nın

Etkinlik için Türkiye'den 1810 bildiri özeti geldi.

Tek bir ülkeden yapılan en fazla başvuruyu gösteren bu rakam da rekor olarak kayıtlara geçti.

Değerlendirme sürecinin ardından 4 bin 77 çalışma doğrudan kabul edilirken 542 çalışma yedek listeye alındı. 4 binden fazla çalışma teknik programa dahil edildi.

Türkiye, 674 kabul edilen bildiriyle ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti.

Katılımcı sayısında da rekor

Bilimsel başvuruların yanı sıra katılımcı kayıtlarında da rekor seviyeye ulaşıldı.

Kongreye erken dönemde 83 ülkeden 3 bini aşkın kayıt yapıldı. Bu IAC tarihinin erken kayıt rekoru oldu.

Organizasyonda 100'den fazla ülkeden 10 bini aşkın katılımcının ağırlanması bekleniyor.

Böylece, etkinliğin maskotu olarak ilgi gören caretta caretta "Turquoise" konukları "rekortmen" patentiyle karşılamış olacak.

Rekorun kapısını bilimsel katılım seferberliği açtı

Türkiye'nin bu etkinlikte ulaştığı rekorlarda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmaların etkili olduğu belirtildi.

IAC 2026'nın yalnızca uzay alanında halihazırda çalışan çevrelerle sınırlı kalmaması ve bilimsel katılımın ülke geneline yayılması dikkati çekti.

Bu kapsamda düzenlenen "IAC 2026 Kampüs Buluşmaları" ile farklı şehirlerdeki üniversitelerde öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılarla etkinlikler gerçekleştirildi. 10 üniversitede, Erzurum'da düzenlenen Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde ve TEKNOFEST'te kongrenin teknik programına katılım süreçleri anlatılırken genç araştırmacılar çalışmalarını Uluslararası Uzay Topluluğu ile paylaşmaya teşvik edildi.

Üniversiteler ve ilgili akademik ağlar üzerinden yapılan duyuruların yanı sıra öğrencilerin hazırladığı videolar ve katılım çağrıları da farklı iletişim grupları ve dijital kanallar aracılığıyla yaygınlaştırıldı. Böylece IAC 2026'nın Türkiye'de düzenlenen uluslararası bir organizasyon olmasının ötesinde, ülkedeki öğrencilerin, araştırmacıların ve akademisyenlerin doğrudan bilimsel katkı sunabilecekleri küresel bir platform olduğu mesajı geniş bir kitleye ulaştırıldı.

Yürütülen çalışmaların ardından Türkiye'nin hem toplam bildiri özeti başvurusunda 1810 ile rekor kırması hem de değerlendirme sonucunda 674 kabul edilen çalışmayla ilk sırada yer alması, ev sahipliğinin Türkiye'nin bilimsel katılımına da güçlü biçimde yansıdığını ortaya koydu.

Bilimsel program 180 teknik oturuma yayıldı

IAC'ye yapılan "bildiri özeti" başvuruları, araştırmacı, mühendis, bilim insanı, öğrenci ve sektör profesyonellerinin uzay alanındaki bilimsel veya teknik çalışmalarını kongrede sunabilmek için gerçekleştirdiği ilk başvuru aşamasını oluşturuyor. Kabul edilen çalışmalar, kongrenin teknik programına alınarak sözlü veya interaktif sunumlarla Uluslararası Uzay Topluluğu ile paylaşılıyor.

Rekor başvuru, IAC 2026'nın teknik programını da bugüne kadarki en geniş kapsamlarından birine taşıdı. Kabul edilen sunumlar rekor düzeyde 180'i aşkın teknik oturuma dağıtılırken bunların yaklaşık yüzde 62'sinin sözlü, yüzde 38'inin interaktif formatta gerçekleştirilmesi planlandı.

Başvuru sayısının yüksekliği, yalnızca kongreye yönelik ilgiyi değil, Antalya'nın 5 gün boyunca yeni bilimsel çalışmaların, teknolojilerin ve olası uluslararası ortaklıkların buluşma noktalarından biri olacağını da gösteriyor.

IAC 2026'nın, bilimsel çalışmaların sunulmasının yanı sıra uzay ajansları, şirketler, yatırımcılar ve karar alıcılar arasında yeni işbirliklerinin kurulmasına da zemin hazırlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA