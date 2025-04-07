Uyuşturucu Ticareti Yapan Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis Cezası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Barış A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, 28 Ekim 2024'te Onur Mahallesi'nde sanığın, motosiklet koltuğunun altına gizlediği 10,07 gram uyuşturucuyu otomobille yanına gelen 2 kişiye satarken, polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, Barış A.'nın benzer suçlardan sabıkası olmasının da dikkate alınarak "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık ise "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı Barış A.'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.